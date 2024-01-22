https://ria.ru/20240122/perevody-1922686548.html

Источник: ситуация с платежными переводами вредит проектам Турции и России

Источник: ситуация с платежными переводами вредит проектам Турции и России - РИА Новости, 22.01.2024

Источник: ситуация с платежными переводами вредит проектам Турции и России

Ряд совместных проектов Турции и России в частном секторе находятся под угрозой из-за ситуации вокруг платежных переводов, сообщил РИА Новости на условиях... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T07:20

2024-01-22T07:20

2024-01-22T07:20

россия

турция

москва

алексей ерхов

санкции в отношении россии

экономика

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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Ряд совместных проектов Турции и России в частном секторе находятся под угрозой из-за ситуации вокруг платежных переводов, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в руководитель одной из турецких фирм, поставляющих косметическую и бытовую продукцию на российский рынок. Газета Ekonomim ранее сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны, по его словам, вопрос с частными банками может решится к 25 января. "Мы очень надеемся, что проблема решится на этой неделе. Под большим риском - совместные бизнес-проекты двух стран. Нам сообщили, что соответствующие ведомства решают проблему", - подчеркнул он. Источник в банковской сфере в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что проблема с финансовыми операциями присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. Собеседник агентства подчеркнул, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922685642.html

https://ria.ru/20231227/mneniya-1918582994.html

россия

турция

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россия, турция, москва, алексей ерхов, санкции в отношении россии, экономика