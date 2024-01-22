https://ria.ru/20240122/peregovory-1922830200.html

Постпред КНР призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине

Постпред КНР призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 22.01.2024

Постпред КНР призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине

Переговоры по украинскому урегулированию должны быть возобновлены как можно скорее, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:43

2024-01-22T18:43

2024-01-22T19:07

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украина

чжан цзюнь

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ООН, 22 янв – РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию должны быть возобновлены как можно скорее, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь."Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Победителей в конфликте или войне нет. Мир не может быть достигнут отправкой вооружений на поле боя. И дальнейшие бои повлекут лишь больше жертв среди гражданского населения", - сказал Чжан Цзюнь.Он призвал стороны соблюдать международной гуманитарное право."Нельзя отрекаться от дипломатических усилий при любых обстоятельствах. Мы призываем к оперативному запуску контактов и возобновлению переговоров с прицелом на достижение консенсуса для окончания боевых действий. Международное сообщество и ООН должны создать благоприятные условия для этого, тогда как другие стороны должны воздержаться от любых неконструктивных действий или безответственной риторики", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240122/peregovory-1922828142.html

китай

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в мире, китай, оон, украина, чжан цзюнь