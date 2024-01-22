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Постпред КНР призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 22.01.2024
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18:43 22.01.2024 (обновлено: 19:07 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/peregovory-1922830200.html
Постпред КНР призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине
Постпред КНР призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 22.01.2024
Постпред КНР призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине
Переговоры по украинскому урегулированию должны быть возобновлены как можно скорее, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:43
2024-01-22T19:07
в мире
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оон
украина
чжан цзюнь
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ООН, 22 янв – РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию должны быть возобновлены как можно скорее, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь."Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Победителей в конфликте или войне нет. Мир не может быть достигнут отправкой вооружений на поле боя. И дальнейшие бои повлекут лишь больше жертв среди гражданского населения", - сказал Чжан Цзюнь.Он призвал стороны соблюдать международной гуманитарное право."Нельзя отрекаться от дипломатических усилий при любых обстоятельствах. Мы призываем к оперативному запуску контактов и возобновлению переговоров с прицелом на достижение консенсуса для окончания боевых действий. Международное сообщество и ООН должны создать благоприятные условия для этого, тогда как другие стороны должны воздержаться от любых неконструктивных действий или безответственной риторики", - подчеркнул он.
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в мире, китай, оон, украина, чжан цзюнь
В мире, Китай, ООН, Украина, Чжан Цзюнь
Постпред КНР призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине

Постпред КНР: переговоры по Украине необходимо возобновить как можно скорее

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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ООН, 22 янв – РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию должны быть возобновлены как можно скорее, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
«
"Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Победителей в конфликте или войне нет. Мир не может быть достигнут отправкой вооружений на поле боя. И дальнейшие бои повлекут лишь больше жертв среди гражданского населения", - сказал Чжан Цзюнь.
Он призвал стороны соблюдать международной гуманитарное право.
«
"Нельзя отрекаться от дипломатических усилий при любых обстоятельствах. Мы призываем к оперативному запуску контактов и возобновлению переговоров с прицелом на достижение консенсуса для окончания боевых действий. Международное сообщество и ООН должны создать благоприятные условия для этого, тогда как другие стороны должны воздержаться от любых неконструктивных действий или безответственной риторики", - подчеркнул он.
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В миреКитайООНУкраинаЧжан Цзюнь
 
 
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