Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 22.01.2024 (обновлено: 18:44 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/peregovory-1922828142.html
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.01.2024
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:36
2024-01-22T18:44
россия
украина
в мире
сергей лавров
оон
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275389_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_0e6808fc7e078c6be812738796bbb2a7.jpg
ООН, 22 янв - РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922827330.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275389_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_813deba510149fa13390e92bfb15fbcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, сергей лавров, оон, киев
Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, ООН, Киев
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но не о сохранении руководителей

© POOL | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 янв - РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней
Вчера, 18:33
 
РоссияУкраинаВ миреСергей ЛавровООНКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала