https://ria.ru/20240122/peregovory-1922828142.html

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.01.2024

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:36

2024-01-22T18:36

2024-01-22T18:44

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ООН, 22 янв - РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922827330.html

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украина

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россия, украина, в мире, сергей лавров, оон, киев