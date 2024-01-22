https://ria.ru/20240122/peregovory-1922828142.html
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.01.2024
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:36
2024-01-22T18:36
2024-01-22T18:44
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922827330.html
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россия, украина, в мире, сергей лавров, оон, киев
Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, ООН, Киев
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но не о сохранении руководителей