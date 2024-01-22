https://ria.ru/20240122/peregovory-1922725002.html

Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным

Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.01.2024

Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один перед... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:18

2024-01-22T11:18

2024-01-22T11:50

союзное государство

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николай лукашенко

владимир путин

россия

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МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один перед предстоящим заседанием Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства."Примерная повестка дня заседания ВГС есть. Никто никому не запрещает вносить предложения об изменении, вплоть до рассмотрения и утверждения ее в том числе на заседании ВГС… Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры даже в так называемом формате один на один, не в узком составе, обсудим принципиальные вопросы", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым."Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена (на заседание ВГС – ред.), мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения", - сказал глава белорусского государства.По словам президента, приоритетный вопрос для рассмотрения на заседании ВГС – выполнение союзных программ по углублению экономической интеграции. "Мы всегда констатировали, что мы неплохо здесь работаем", - отметил Лукашенко.Лукашенко добавил, что хотел бы услышать от Мезенцева, насколько Постоянный комитет Союзного государства готов к проведению заседания Высшего госсовета. "Как проводить будем, какие особенности? Может быть, надо принимать какие-то решения? Трудности, сложности? В этом плане что у нас?" – спросил он.Госсекретарь Союзного государства отметил, что предстоящее заседание ВГС имеет особое значение. "То решение, которое Вы и Владимир Владимирович Путин 4 ноября 2021 года приняли, обозначив новый старт экономической интеграции, приняв 28 союзных программ, - это комплексный, взаимоувязанный, масштабный документ, который вывел систему отношений в Союзном государстве на принципиально иной уровень", - сказал он.Мезенцев отметил важность того, что на заседании Совета министров Союзного государства 29 ноября был утвержден проект декрета ВГС. "Он подводит итог работы над 28 союзными программами, определяет, если Вы и Владимир Владимирович поддержите, новый трехлетний этап, включая 2024-2026 годы, по реализации основных положений договора о создании Союзного государства с правом Совету министров утверждать планы, их корректировать. Жизнь же вносит коррективы, порой нужно оперативно и быстро реагировать. То, что не удавалось корректировать в рамках союзных программ, в рамках плана это будет возможно делать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240112/lukashenko-1921045821.html

https://ria.ru/20240118/lukashenko-1922080614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николай лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия