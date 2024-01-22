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Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.01.2024
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Союзное государство
 
11:18 22.01.2024 (обновлено: 11:50 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/peregovory-1922725002.html
Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным
Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.01.2024
Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один перед... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:18
2024-01-22T11:50
союзное государство
в мире
николай лукашенко
владимир путин
россия
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МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один перед предстоящим заседанием Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства."Примерная повестка дня заседания ВГС есть. Никто никому не запрещает вносить предложения об изменении, вплоть до рассмотрения и утверждения ее в том числе на заседании ВГС… Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры даже в так называемом формате один на один, не в узком составе, обсудим принципиальные вопросы", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым."Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена (на заседание ВГС – ред.), мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения", - сказал глава белорусского государства.По словам президента, приоритетный вопрос для рассмотрения на заседании ВГС – выполнение союзных программ по углублению экономической интеграции. "Мы всегда констатировали, что мы неплохо здесь работаем", - отметил Лукашенко.Лукашенко добавил, что хотел бы услышать от Мезенцева, насколько Постоянный комитет Союзного государства готов к проведению заседания Высшего госсовета. "Как проводить будем, какие особенности? Может быть, надо принимать какие-то решения? Трудности, сложности? В этом плане что у нас?" – спросил он.Госсекретарь Союзного государства отметил, что предстоящее заседание ВГС имеет особое значение. "То решение, которое Вы и Владимир Владимирович Путин 4 ноября 2021 года приняли, обозначив новый старт экономической интеграции, приняв 28 союзных программ, - это комплексный, взаимоувязанный, масштабный документ, который вывел систему отношений в Союзном государстве на принципиально иной уровень", - сказал он.Мезенцев отметил важность того, что на заседании Совета министров Союзного государства 29 ноября был утвержден проект декрета ВГС. "Он подводит итог работы над 28 союзными программами, определяет, если Вы и Владимир Владимирович поддержите, новый трехлетний этап, включая 2024-2026 годы, по реализации основных положений договора о создании Союзного государства с правом Совету министров утверждать планы, их корректировать. Жизнь же вносит коррективы, порой нужно оперативно и быстро реагировать. То, что не удавалось корректировать в рамках союзных программ, в рамках плана это будет возможно делать", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240112/lukashenko-1921045821.html
https://ria.ru/20240118/lukashenko-1922080614.html
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в мире, николай лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
Союзное государство, В мире, Николай Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия
Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным

Лукашенко планирует провести переговоры с Путиным в формате один на один

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один перед предстоящим заседанием Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.
"Примерная повестка дня заседания ВГС есть. Никто никому не запрещает вносить предложения об изменении, вплоть до рассмотрения и утверждения ее в том числе на заседании ВГС… Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры даже в так называемом формате один на один, не в узком составе, обсудим принципиальные вопросы", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым.
"Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена (на заседание ВГС – ред.), мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения", - сказал глава белорусского государства.
По словам президента, приоритетный вопрос для рассмотрения на заседании ВГС – выполнение союзных программ по углублению экономической интеграции. "Мы всегда констатировали, что мы неплохо здесь работаем", - отметил Лукашенко.
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Лукашенко добавил, что хотел бы услышать от Мезенцева, насколько Постоянный комитет Союзного государства готов к проведению заседания Высшего госсовета. "Как проводить будем, какие особенности? Может быть, надо принимать какие-то решения? Трудности, сложности? В этом плане что у нас?" – спросил он.
Госсекретарь Союзного государства отметил, что предстоящее заседание ВГС имеет особое значение. "То решение, которое Вы и Владимир Владимирович Путин 4 ноября 2021 года приняли, обозначив новый старт экономической интеграции, приняв 28 союзных программ, - это комплексный, взаимоувязанный, масштабный документ, который вывел систему отношений в Союзном государстве на принципиально иной уровень", - сказал он.
Мезенцев отметил важность того, что на заседании Совета министров Союзного государства 29 ноября был утвержден проект декрета ВГС. "Он подводит итог работы над 28 союзными программами, определяет, если Вы и Владимир Владимирович поддержите, новый трехлетний этап, включая 2024-2026 годы, по реализации основных положений договора о создании Союзного государства с правом Совету министров утверждать планы, их корректировать. Жизнь же вносит коррективы, порой нужно оперативно и быстро реагировать. То, что не удавалось корректировать в рамках союзных программ, в рамках плана это будет возможно делать", - подчеркнул он.
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