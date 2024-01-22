https://ria.ru/20240122/pase-1922806598.html

В Греции приветствовали избрание Русопулоса новым председателем ПАСЕ

В Греции приветствовали избрание Русопулоса новым председателем ПАСЕ - РИА Новости, 22.01.2024

В Греции приветствовали избрание Русопулоса новым председателем ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно избрала новым председателем грека Теодороса Русопулоса, в Греции считают это подтверждением укрепления... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:07

2024-01-22T17:07

2024-01-22T17:07

в мире

греция

кириакос мицотакис

парламентская ассамблея совета европы

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АФИНЫ, 22 янв – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно избрала новым председателем грека Теодороса Русопулоса, в Греции считают это подтверждением укрепления имиджа страны за рубежом, заявил представитель правительства Павлос Маринакис на брифинге в понедельник. По его словам, Русопулос был избран единогласно. "Русопулоса поддержали все пять основных партий в Парламентской ассамблее, других кандидатов не было. Принятие этих важных обязанностей греческим политиком, причем впервые, является еще одним подтверждением укрепления имиджа нашей страны за рубежом и свидетельствует о доверии наших европейских партнеров к политике нашей страны, признании ее авторитета, проводимых важных реформ и инициатив в области верховенства закона и прав человека", - сказал Маринакис. Премьер-министр Кириакос Мицотакис написал в своем аккаунте в соцсети Х, что Русопулос - первый греческий политик, избранный председателем ПАСЕ. "Его избрание – большая честь для нашей страны", - написал премьер. Русопулос является депутатом парламента Греции с 2019 года, в правительстве Костаса Караманлиса занимал должность госминистра в 2004-2008 годах.

https://ria.ru/20231226/kosachev-1918182902.html

https://ria.ru/20231018/migranty-1903513868.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, кириакос мицотакис, парламентская ассамблея совета европы