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В Греции приветствовали избрание Русопулоса новым председателем ПАСЕ - РИА Новости, 22.01.2024
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17:07 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/pase-1922806598.html
В Греции приветствовали избрание Русопулоса новым председателем ПАСЕ
В Греции приветствовали избрание Русопулоса новым председателем ПАСЕ - РИА Новости, 22.01.2024
В Греции приветствовали избрание Русопулоса новым председателем ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно избрала новым председателем грека Теодороса Русопулоса, в Греции считают это подтверждением укрепления... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:07
2024-01-22T17:07
в мире
греция
кириакос мицотакис
парламентская ассамблея совета европы
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АФИНЫ, 22 янв – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно избрала новым председателем грека Теодороса Русопулоса, в Греции считают это подтверждением укрепления имиджа страны за рубежом, заявил представитель правительства Павлос Маринакис на брифинге в понедельник. По его словам, Русопулос был избран единогласно. "Русопулоса поддержали все пять основных партий в Парламентской ассамблее, других кандидатов не было. Принятие этих важных обязанностей греческим политиком, причем впервые, является еще одним подтверждением укрепления имиджа нашей страны за рубежом и свидетельствует о доверии наших европейских партнеров к политике нашей страны, признании ее авторитета, проводимых важных реформ и инициатив в области верховенства закона и прав человека", - сказал Маринакис. Премьер-министр Кириакос Мицотакис написал в своем аккаунте в соцсети Х, что Русопулос - первый греческий политик, избранный председателем ПАСЕ. "Его избрание – большая честь для нашей страны", - написал премьер. Русопулос является депутатом парламента Греции с 2019 года, в правительстве Костаса Караманлиса занимал должность госминистра в 2004-2008 годах.
https://ria.ru/20231226/kosachev-1918182902.html
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в мире, греция, кириакос мицотакис, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Греция, Кириакос Мицотакис, Парламентская ассамблея Совета Европы
В Греции приветствовали избрание Русопулоса новым председателем ПАСЕ

В Греции приветствовали избрание Теодороса Русопулоса новым председателем ПАСЕ

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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АФИНЫ, 22 янв – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно избрала новым председателем грека Теодороса Русопулоса, в Греции считают это подтверждением укрепления имиджа страны за рубежом, заявил представитель правительства Павлос Маринакис на брифинге в понедельник.
По его словам, Русопулос был избран единогласно.
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"Русопулоса поддержали все пять основных партий в Парламентской ассамблее, других кандидатов не было. Принятие этих важных обязанностей греческим политиком, причем впервые, является еще одним подтверждением укрепления имиджа нашей страны за рубежом и свидетельствует о доверии наших европейских партнеров к политике нашей страны, признании ее авторитета, проводимых важных реформ и инициатив в области верховенства закона и прав человека", - сказал Маринакис.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис написал в своем аккаунте в соцсети Х, что Русопулос - первый греческий политик, избранный председателем ПАСЕ.
"Его избрание – большая честь для нашей страны", - написал премьер.
Русопулос является депутатом парламента Греции с 2019 года, в правительстве Костаса Караманлиса занимал должность госминистра в 2004-2008 годах.
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