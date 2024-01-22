https://ria.ru/20240122/osventsim-1922840979.html

Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям

Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям - РИА Новости, 22.01.2024

Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям

Американский предприниматель Илон Маск, заподозренный в антисемитизме на фоне обострения ближневосточного конфликта, посетил Освенцим. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T20:07

2024-01-22T20:07

2024-01-22T21:22

освенцим

илон маск

tiktok

краков

израиль

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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, заподозренный в антисемитизме на фоне обострения ближневосточного конфликта, посетил Освенцим. "В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически "вдохновленный" еврей", — сказал Маск, выступая на организованной Европейской еврейской ассоциацией (​​European Jewish Association) конференции по проблеме антисемитизма в польском Кракове.Бизнесмен также посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Делясь впечатлениями об увиденном, он заявил, что глубоко потрясен, отметив, что "пожалуй, потребуется несколько дней, чтобы (впечатления. — Прим. ред.) улеглись" и можно было сформулировать их. "Если бы соцсети существовали тогда, это невозможно было бы скрыть, это было бы невозможно, если бы была свобода слова", — уверенно заявил Маск. Он подчеркнул, что ставит перед соцсетью Х цель "быть лучшим источником правды в мире". Согласно внешним оценкам, на этой площадке сейчас меньше всего антисемитизма, добавил предприниматель. "В TikTok в пять раз больше антисемитизма на один пост, чем у нас", — считает он.Бизнесмен также заверил евреев в своей поддержке. По слова Маска, у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад и среди друзей у него много евреев.В ноябре на фоне обострения ситуации в секторе Газа Маск попал под шквал критики и подозрений в антисемитизме после того, как согласился с высказыванием одного из пользователей соцсети Х о том, что "еврейские общины продвигают такую же диалектическую ненависть против белых, которую они, по их словам, хотят, чтобы не использовали против них". "Так оно и есть", — отреагировал предприниматель. Позднее ему пришлось извиниться и даже заявить, что это был самый глупый пост из всех, которые он публиковал. Вскоре после инцидента бизнесмен посетил Израиль, где встретился с руководством страны и выразил свою поддержку.

https://ria.ru/20240122/mask-1922717119.html

https://ria.ru/20240102/antisemitizm-1919524519.html

https://ria.ru/20240122/mask-1922672408.html

освенцим

краков

израиль

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освенцим, илон маск, tiktok, краков, израиль