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Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям - РИА Новости, 22.01.2024
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20:07 22.01.2024 (обновлено: 21:22 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/osventsim-1922840979.html
Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям
Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям - РИА Новости, 22.01.2024
Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям
Американский предприниматель Илон Маск, заподозренный в антисемитизме на фоне обострения ближневосточного конфликта, посетил Освенцим. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T20:07
2024-01-22T21:22
освенцим
илон маск
tiktok
краков
израиль
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, заподозренный в антисемитизме на фоне обострения ближневосточного конфликта, посетил Освенцим. &quot;В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически &quot;вдохновленный&quot; еврей&quot;, — сказал Маск, выступая на организованной Европейской еврейской ассоциацией (​​European Jewish Association) конференции по проблеме антисемитизма в польском Кракове.Бизнесмен также посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Делясь впечатлениями об увиденном, он заявил, что глубоко потрясен, отметив, что "пожалуй, потребуется несколько дней, чтобы (впечатления. — Прим. ред.) улеглись" и можно было сформулировать их. "Если бы соцсети существовали тогда, это невозможно было бы скрыть, это было бы невозможно, если бы была свобода слова", — уверенно заявил Маск. Он подчеркнул, что ставит перед соцсетью Х цель "быть лучшим источником правды в мире". Согласно внешним оценкам, на этой площадке сейчас меньше всего антисемитизма, добавил предприниматель. "В TikTok в пять раз больше антисемитизма на один пост, чем у нас", — считает он.Бизнесмен также заверил евреев в своей поддержке. По слова Маска, у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад и среди друзей у него много евреев.В ноябре на фоне обострения ситуации в секторе Газа Маск попал под шквал критики и подозрений в антисемитизме после того, как согласился с высказыванием одного из пользователей соцсети Х о том, что "еврейские общины продвигают такую же диалектическую ненависть против белых, которую они, по их словам, хотят, чтобы не использовали против них". "Так оно и есть", — отреагировал предприниматель. Позднее ему пришлось извиниться и даже заявить, что это был самый глупый пост из всех, которые он публиковал. Вскоре после инцидента бизнесмен посетил Израиль, где встретился с руководством страны и выразил свою поддержку.
https://ria.ru/20240122/mask-1922717119.html
https://ria.ru/20240102/antisemitizm-1919524519.html
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освенцим, илон маск, tiktok, краков, израиль
Освенцим, Илон Маск, TikTok, Краков, Израиль
Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям

Илон Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям

© AP Photo / Andrzej RudiakПредприниматель Илон Маск во время посещения Освенцима
Предприниматель Илон Маск во время посещения Освенцима - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Andrzej Rudiak
Предприниматель Илон Маск во время посещения Освенцима
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, заподозренный в антисемитизме на фоне обострения ближневосточного конфликта, посетил Освенцим.
«

"В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически "вдохновленный" еврей", — сказал Маск, выступая на организованной Европейской еврейской ассоциацией (​​European Jewish Association) конференции по проблеме антисемитизма в польском Кракове.

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Бизнесмен также посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Делясь впечатлениями об увиденном, он заявил, что глубоко потрясен, отметив, что "пожалуй, потребуется несколько дней, чтобы (впечатления. — Прим. ред.) улеглись" и можно было сформулировать их.
"Если бы соцсети существовали тогда, это невозможно было бы скрыть, это было бы невозможно, если бы была свобода слова", — уверенно заявил Маск.
Он подчеркнул, что ставит перед соцсетью Х цель "быть лучшим источником правды в мире". Согласно внешним оценкам, на этой площадке сейчас меньше всего антисемитизма, добавил предприниматель.
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"В TikTok в пять раз больше антисемитизма на один пост, чем у нас", — считает он.
Бизнесмен также заверил евреев в своей поддержке. По слова Маска, у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад и среди друзей у него много евреев.
В ноябре на фоне обострения ситуации в секторе Газа Маск попал под шквал критики и подозрений в антисемитизме после того, как согласился с высказыванием одного из пользователей соцсети Х о том, что "еврейские общины продвигают такую же диалектическую ненависть против белых, которую они, по их словам, хотят, чтобы не использовали против них". "Так оно и есть", — отреагировал предприниматель. Позднее ему пришлось извиниться и даже заявить, что это был самый глупый пост из всех, которые он публиковал. Вскоре после инцидента бизнесмен посетил Израиль, где встретился с руководством страны и выразил свою поддержку.
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ОсвенцимИлон МаскTikTokКраковИзраиль
 
 
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