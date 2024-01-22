https://ria.ru/20240122/osventsim-1922840979.html
Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям
Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям - РИА Новости, 22.01.2024
Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям
Американский предприниматель Илон Маск, заподозренный в антисемитизме на фоне обострения ближневосточного конфликта, посетил Освенцим. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T20:07
2024-01-22T20:07
2024-01-22T21:22
освенцим
илон маск
tiktok
краков
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922841624_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9f50c4c1285ef8c30e01037fbc17417.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, заподозренный в антисемитизме на фоне обострения ближневосточного конфликта, посетил Освенцим. "В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически "вдохновленный" еврей", — сказал Маск, выступая на организованной Европейской еврейской ассоциацией (European Jewish Association) конференции по проблеме антисемитизма в польском Кракове.Бизнесмен также посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Делясь впечатлениями об увиденном, он заявил, что глубоко потрясен, отметив, что "пожалуй, потребуется несколько дней, чтобы (впечатления. — Прим. ред.) улеглись" и можно было сформулировать их. "Если бы соцсети существовали тогда, это невозможно было бы скрыть, это было бы невозможно, если бы была свобода слова", — уверенно заявил Маск. Он подчеркнул, что ставит перед соцсетью Х цель "быть лучшим источником правды в мире". Согласно внешним оценкам, на этой площадке сейчас меньше всего антисемитизма, добавил предприниматель. "В TikTok в пять раз больше антисемитизма на один пост, чем у нас", — считает он.Бизнесмен также заверил евреев в своей поддержке. По слова Маска, у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад и среди друзей у него много евреев.В ноябре на фоне обострения ситуации в секторе Газа Маск попал под шквал критики и подозрений в антисемитизме после того, как согласился с высказыванием одного из пользователей соцсети Х о том, что "еврейские общины продвигают такую же диалектическую ненависть против белых, которую они, по их словам, хотят, чтобы не использовали против них". "Так оно и есть", — отреагировал предприниматель. Позднее ему пришлось извиниться и даже заявить, что это был самый глупый пост из всех, которые он публиковал. Вскоре после инцидента бизнесмен посетил Израиль, где встретился с руководством страны и выразил свою поддержку.
https://ria.ru/20240122/mask-1922717119.html
https://ria.ru/20240102/antisemitizm-1919524519.html
https://ria.ru/20240122/mask-1922672408.html
освенцим
краков
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922841624_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb085afd54740040aa52c964394448a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
освенцим, илон маск, tiktok, краков, израиль
Освенцим, Илон Маск, TikTok, Краков, Израиль
Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям
Илон Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, заподозренный в антисемитизме на фоне обострения ближневосточного конфликта, посетил Освенцим.
«
"В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически "вдохновленный" еврей", — сказал Маск, выступая на организованной Европейской еврейской ассоциацией (European Jewish Association) конференции по проблеме антисемитизма в польском Кракове.
Илон Маск примет участие в симпозиуме по антисемитизму
Бизнесмен также посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Делясь впечатлениями об увиденном, он заявил, что глубоко потрясен, отметив, что "пожалуй, потребуется несколько дней, чтобы (впечатления. — Прим. ред.) улеглись" и можно было сформулировать их.
"Если бы соцсети существовали тогда, это невозможно было бы скрыть, это было бы невозможно, если бы была свобода слова", — уверенно заявил Маск.
Он подчеркнул, что ставит перед соцсетью Х цель "быть лучшим источником правды в мире". Согласно внешним оценкам, на этой площадке сейчас меньше всего антисемитизма, добавил предприниматель.
Президент Гарварда покинет свой пост из-за скандала вокруг антисемитизма
"В TikTok в пять раз больше антисемитизма на один пост, чем у нас", — считает он.
Бизнесмен также заверил евреев в своей поддержке. По слова Маска, у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад и среди друзей у него много евреев.
В ноябре на фоне обострения ситуации в секторе Газа Маск попал под шквал критики и подозрений в антисемитизме после того, как согласился с высказыванием одного из пользователей соцсети Х о том, что "еврейские общины продвигают такую же диалектическую ненависть против белых, которую они, по их словам, хотят, чтобы не использовали против них". "Так оно и есть", — отреагировал предприниматель. Позднее ему пришлось извиниться и даже заявить, что это был самый глупый пост из всех, которые он публиковал. Вскоре после инцидента бизнесмен посетил Израиль
, где встретился с руководством страны и выразил свою поддержку.
Маск нанес тяжелый удар по Байдену