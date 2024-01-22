https://ria.ru/20240122/ostin-1922683130.html

В МИД ответили на вопрос о контактах с США из-за госпитализации Остина

В МИД ответили на вопрос о контактах с США из-за госпитализации Остина - РИА Новости, 22.01.2024

В МИД ответили на вопрос о контактах с США из-за госпитализации Остина

Россия не задействовала горячую линию с США из-за ситуации вокруг тайной госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина, поскольку не увидела для этого... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T05:49

2024-01-22T05:49

2024-01-22T06:30

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ллойд остин

сергей рябков

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия не задействовала горячую линию с США из-за ситуации вокруг тайной госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина, поскольку не увидела для этого достаточных оснований, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Разумеется, нами самым тщательным образом отслеживаются все пертурбации, которые способны повлиять на стабильность в стратегической сфере. В данном конкретном случае мы не посчитали, что имеются достаточные основания для задействования соответствующих горячих линий, установленных между Москвой и Вашингтоном", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, запрашивала ли Москва информацию у Вашингтона о возможных ядерных рисках, связанных с отсутствием на рабочем месте министра обороны Остина из-за его болезни. "Что же касается нашего, как вы выразились, "взаимодействия с США в ядерной сфере", то в результате деструктивной линии американского руководства оно уже и так практически сведено к нулю", - добавил Рябков. Остин находился в госпитале с 1 января и подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали на прошлой неделе, но, как сообщали в американском минобороны, он продолжит "некоторое время" работать из дома. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует начать расследование обстоятельств госпитализации министра.

https://ria.ru/20240114/reshenie-1921318309.html

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россия, сша, москва, ллойд остин, сергей рябков, министерство обороны сша, в мире