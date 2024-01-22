https://ria.ru/20240122/opravdanie-1922797616.html
Прокуратура обжалует оправдание участника СВО по делу об убийстве
Прокуратура обжалует оправдание участника СВО по делу об убийстве - РИА Новости, 22.01.2024
Прокуратура обжалует оправдание участника СВО по делу об убийстве
Сторона обвинения намерена обжаловать вердикт Новочеркасского гарнизонного военного суда в Ростовской области, который оправдал участника спецоперации Зайнди... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:18
2024-01-22T16:18
2024-01-22T19:02
происшествия
ростовская область
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. Сторона обвинения намерена обжаловать вердикт Новочеркасского гарнизонного военного суда в Ростовской области, который оправдал участника спецоперации Зайнди Такаева по делу об убийстве сослуживца, сообщил источник РИА Новости. "Ни сторона обвинения, ни потерпевшая сторона не согласны с таким решением суда. По их мнению, на присяжных оказывалось давление. Полагаю, апелляция скоро поступит в суд", — сказал собеседник агентства.По его словам, военный суд 17 января на основе единогласного решения присяжных вынес оправдательный приговор 41-летнему сержанту-контрактнику из Чечни Такаеву. Его обвиняли в убийстве сослуживца — 20-летнего уроженца Дагестана рядового Магомеда Шахбанова. Инцидент произошел 6 июня 2022 года в Первомайске (ЛНР). В тот день несколько военнослужащих-контрактников и две местные жительницы устроили застолье в беседке во дворе многоэтажного дома. Позже компания стала расходиться. В беседке остались только две девушки и Шахбанов. Как следует из материалов дела, Такаев вышел в туалет, оставив свой автомат в беседке. Вскоре по ней начали стрелять: Шахбанов погиб на месте — пуля пробила ему голову. Девушки выжили, спрятавшись под стол. По версии Такаева, он услышал, что стреляют из кустов, вернулся в беседку, взял свой автомат и открыл ответный огонь, "отразив начатую атаку". Затем он вызвал врачей и военную полицию. Однако девушки заявили, что Такаев никуда не уходил, а подошел к Шахбанову сзади и выстрелил ему в голову из пистолета. По словам свидетельниц, один из участников застолья перед уходом оставил сержанту свой пистолет Макарова. По мнению источника, в деле слишком много нестыковок, которые прокуратура Южного военного округа не оставит без внимания. "Не нашли пулю, а без нее результаты экспертизы как минимум не вызывают доверия, не было найдено и следов атаковавших беседку, и есть два свидетеля, у которых совпадают показания", — отметил собеседник агентства. По его словам, у потерпевшей стороны также вызывает вопросы "странное единодушие" присяжных: его связывают с давлением, которое на них могли оказать. Приговор еще не вступил в законную силу. В Новочеркасский гарнизонный военный суд поступила апелляция от потерпевшей стороны. Соответствующее представление прокуратуры пока не пришло, уточнил РИА Новости представитель инстанции.
https://ria.ru/20240122/voennyy-1922710595.html
https://ria.ru/20240118/sk-1922089348.html
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происшествия, ростовская область, луганская народная республика
Происшествия, Ростовская область, Луганская Народная Республика
Прокуратура обжалует оправдание участника СВО по делу об убийстве
Прокуратура обжалует оправдание бойца СВО по делу об убийстве сослуживца
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. Сторона обвинения намерена обжаловать вердикт Новочеркасского гарнизонного военного суда в Ростовской области, который оправдал участника спецоперации Зайнди Такаева по делу об убийстве сослуживца, сообщил источник РИА Новости.
«
"Ни сторона обвинения, ни потерпевшая сторона не согласны с таким решением суда. По их мнению, на присяжных оказывалось давление. Полагаю, апелляция скоро поступит в суд", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, военный суд 17 января на основе единогласного решения присяжных вынес оправдательный приговор 41-летнему сержанту-контрактнику из Чечни Такаеву. Его обвиняли в убийстве сослуживца — 20-летнего уроженца Дагестана рядового Магомеда Шахбанова.
Инцидент произошел 6 июня 2022 года в Первомайске (ЛНР
). В тот день несколько военнослужащих-контрактников и две местные жительницы устроили застолье в беседке во дворе многоэтажного дома. Позже компания стала расходиться. В беседке остались только две девушки и Шахбанов.
Как следует из материалов дела, Такаев вышел в туалет, оставив свой автомат в беседке. Вскоре по ней начали стрелять: Шахбанов погиб на месте — пуля пробила ему голову. Девушки выжили, спрятавшись под стол. По версии Такаева, он услышал, что стреляют из кустов, вернулся в беседку, взял свой автомат и открыл ответный огонь, "отразив начатую атаку". Затем он вызвал врачей и военную полицию. Однако девушки заявили, что Такаев никуда не уходил, а подошел к Шахбанову сзади и выстрелил ему в голову из пистолета. По словам свидетельниц, один из участников застолья перед уходом оставил сержанту свой пистолет Макарова.
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По мнению источника, в деле слишком много нестыковок, которые прокуратура Южного военного округа не оставит без внимания.
"Не нашли пулю, а без нее результаты экспертизы как минимум не вызывают доверия, не было найдено и следов атаковавших беседку, и есть два свидетеля, у которых совпадают показания", — отметил собеседник агентства.
По его словам, у потерпевшей стороны также вызывает вопросы "странное единодушие" присяжных: его связывают с давлением, которое на них могли оказать.
Приговор еще не вступил в законную силу. В Новочеркасский гарнизонный военный суд поступила апелляция от потерпевшей стороны. Соответствующее представление прокуратуры пока не пришло, уточнил РИА Новости представитель инстанции.
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