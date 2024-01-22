https://ria.ru/20240122/opravdanie-1922797616.html

Прокуратура обжалует оправдание участника СВО по делу об убийстве

Прокуратура обжалует оправдание участника СВО по делу об убийстве - РИА Новости, 22.01.2024

Прокуратура обжалует оправдание участника СВО по делу об убийстве

Сторона обвинения намерена обжаловать вердикт Новочеркасского гарнизонного военного суда в Ростовской области, который оправдал участника спецоперации Зайнди... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:18

2024-01-22T16:18

2024-01-22T19:02

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. Сторона обвинения намерена обжаловать вердикт Новочеркасского гарнизонного военного суда в Ростовской области, который оправдал участника спецоперации Зайнди Такаева по делу об убийстве сослуживца, сообщил источник РИА Новости. "Ни сторона обвинения, ни потерпевшая сторона не согласны с таким решением суда. По их мнению, на присяжных оказывалось давление. Полагаю, апелляция скоро поступит в суд", — сказал собеседник агентства.По его словам, военный суд 17 января на основе единогласного решения присяжных вынес оправдательный приговор 41-летнему сержанту-контрактнику из Чечни Такаеву. Его обвиняли в убийстве сослуживца — 20-летнего уроженца Дагестана рядового Магомеда Шахбанова. Инцидент произошел 6 июня 2022 года в Первомайске (ЛНР). В тот день несколько военнослужащих-контрактников и две местные жительницы устроили застолье в беседке во дворе многоэтажного дома. Позже компания стала расходиться. В беседке остались только две девушки и Шахбанов. Как следует из материалов дела, Такаев вышел в туалет, оставив свой автомат в беседке. Вскоре по ней начали стрелять: Шахбанов погиб на месте — пуля пробила ему голову. Девушки выжили, спрятавшись под стол. По версии Такаева, он услышал, что стреляют из кустов, вернулся в беседку, взял свой автомат и открыл ответный огонь, "отразив начатую атаку". Затем он вызвал врачей и военную полицию. Однако девушки заявили, что Такаев никуда не уходил, а подошел к Шахбанову сзади и выстрелил ему в голову из пистолета. По словам свидетельниц, один из участников застолья перед уходом оставил сержанту свой пистолет Макарова. По мнению источника, в деле слишком много нестыковок, которые прокуратура Южного военного округа не оставит без внимания. "Не нашли пулю, а без нее результаты экспертизы как минимум не вызывают доверия, не было найдено и следов атаковавших беседку, и есть два свидетеля, у которых совпадают показания", — отметил собеседник агентства. По его словам, у потерпевшей стороны также вызывает вопросы "странное единодушие" присяжных: его связывают с давлением, которое на них могли оказать. Приговор еще не вступил в законную силу. В Новочеркасский гарнизонный военный суд поступила апелляция от потерпевшей стороны. Соответствующее представление прокуратуры пока не пришло, уточнил РИА Новости представитель инстанции.

https://ria.ru/20240122/voennyy-1922710595.html

https://ria.ru/20240118/sk-1922089348.html

https://ria.ru/20240119/sk-1922259087.html

ростовская область

луганская народная республика

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происшествия, ростовская область, луганская народная республика