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Гладков поддержал идею обучить 500 тысяч белгородских жителей первой помощи - РИА Новости, 22.01.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
15:47 22.01.2024 (обновлено: 15:49 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/obuchenie-1922790052.html
Гладков поддержал идею обучить 500 тысяч белгородских жителей первой помощи
Гладков поддержал идею обучить 500 тысяч белгородских жителей первой помощи - РИА Новости, 22.01.2024
Гладков поддержал идею обучить 500 тысяч белгородских жителей первой помощи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков одобрил предложение о том, чтобы более полумиллиона жителей приграничных территорий Белгородской области прошли РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:47
2024-01-22T15:49
белгородская область
белгородская область
общество
белгород
вячеслав гладков
ольга медведева
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БЕЛГОРОД, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков одобрил предложение о том, чтобы более полумиллиона жителей приграничных территорий Белгородской области прошли курсы по оказанию первой помощи населению, для этого потребуется порядка 340 бригад инструкторов, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что на еженедельном оперативном совещании областного правительства главе региона доложили о том, какими темпами ведется работа по обучению основам оказания первой доврачебной медицинской помощи государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. С 11 января 2024 году в регионе по поручению губернатора стартовало профильное обучение всех специалистов региона. Вице-губернатор Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева сообщила, что на сегодняшний день уже обучены все госслужащие и 86% муниципальных служащих, а также более 44 тысяч работников бюджетной сферы. Кроме специалистов культуры полностью прошли обучение основам оказания первой доврачебной помощи и специалисты образования, сотрудники ЕТК. Для них бесплатные занятия проводит 21 бригада скорой помощи центральных районных больниц в каждом муниципалитете и десяти в Белгороде, в том числе сотрудники скорой медицинской помощи и инструкторы центров "Воин". Обучение ежедневно проводится в областном правительстве, администрации города и бюджетных организациях, в филиале центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". "Сейчас же мы продолжаем обучать наших вновь прибывших специалистов и тех, кто ранее не прошел такое обучение", ­– добавила Медведева. Кроме того, в Белгороде с 23 января начнется повторное обучение педагогических работников, в том числе сотрудников дошкольных учреждений, а также специалистов спортивной отрасли, соцзащиты населения, и других муниципальных служащих. Мастер-классы будут проводить специалисты Центра медицины катастроф. Работу по обучению в полном объеме планируют завершить до конца января. Также в ходе оперативного совещания областного правительства было решено о том, чтобы при письменном согласии привлекать к обучению населения студентов медицинских колледжей и вузов области. По словам министра здравоохранения области Андрея Иконникова, сегодня уже обучено всего около девяти тысяч сотрудников, а для того, чтобы обучить за месяц порядка полумиллиона жителей области, необходимо 340 бригад инструкторов. Губернатор такое предложение одобрил, подчеркнув, что студентов в безопасном месте должны обучить оказанию первой медпомощи, после чего они смогут уже сами проводить такие занятия. "С письменного согласия родителей студентов это необходимо делать. Очень многие студенты проявили себя героически 30 декабря под обстрелом. Они это делают уже сейчас, они хотят этого. С другой стороны, не нужно заставлять, только с согласия", - приводятся в сообщении слова Гладкова. Также глава региона сообщил, что в область для обучения белгородцев приедут столичные бригады, которые передадут дополнительное оборудование для оказания помощи.
https://ria.ru/20240122/obuchenie-1922790052.html
https://ria.ru/20240122/gladkov-1922758246.html
https://ria.ru/20240111/soglasheniya-1920798487.html
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белгородская область, общество, белгород, вячеслав гладков, ольга медведева
Белгородская область, Белгородская область, Общество, Белгород, Вячеслав Гладков, Ольга Медведева

Гладков поддержал идею обучить 500 тысяч белгородских жителей первой помощи

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков одобрил предложение о том, чтобы более полумиллиона жителей приграничных территорий Белгородской области прошли курсы по оказанию первой помощи населению, для этого потребуется порядка 340 бригад инструкторов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что на еженедельном оперативном совещании областного правительства главе региона доложили о том, какими темпами ведется работа по обучению основам оказания первой доврачебной медицинской помощи государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. С 11 января 2024 году в регионе по поручению губернатора стартовало профильное обучение всех специалистов региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Гладков поддержал идею обучить 500 тысяч белгородских жителей первой помощи
Вчера, 15:47
Вице-губернатор Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева сообщила, что на сегодняшний день уже обучены все госслужащие и 86% муниципальных служащих, а также более 44 тысяч работников бюджетной сферы.
Кроме специалистов культуры полностью прошли обучение основам оказания первой доврачебной помощи и специалисты образования, сотрудники ЕТК. Для них бесплатные занятия проводит 21 бригада скорой помощи центральных районных больниц в каждом муниципалитете и десяти в Белгороде, в том числе сотрудники скорой медицинской помощи и инструкторы центров "Воин". Обучение ежедневно проводится в областном правительстве, администрации города и бюджетных организациях, в филиале центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".
«
"Сейчас же мы продолжаем обучать наших вновь прибывших специалистов и тех, кто ранее не прошел такое обучение", ­– добавила Медведева. Кроме того, в Белгороде с 23 января начнется повторное обучение педагогических работников, в том числе сотрудников дошкольных учреждений, а также специалистов спортивной отрасли, соцзащиты населения, и других муниципальных служащих. Мастер-классы будут проводить специалисты Центра медицины катастроф. Работу по обучению в полном объеме планируют завершить до конца января.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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Также в ходе оперативного совещания областного правительства было решено о том, чтобы при письменном согласии привлекать к обучению населения студентов медицинских колледжей и вузов области.
По словам министра здравоохранения области Андрея Иконникова, сегодня уже обучено всего около девяти тысяч сотрудников, а для того, чтобы обучить за месяц порядка полумиллиона жителей области, необходимо 340 бригад инструкторов. Губернатор такое предложение одобрил, подчеркнув, что студентов в безопасном месте должны обучить оказанию первой медпомощи, после чего они смогут уже сами проводить такие занятия.
«
"С письменного согласия родителей студентов это необходимо делать. Очень многие студенты проявили себя героически 30 декабря под обстрелом. Они это делают уже сейчас, они хотят этого. С другой стороны, не нужно заставлять, только с согласия", - приводятся в сообщении слова Гладкова. Также глава региона сообщил, что в область для обучения белгородцев приедут столичные бригады, которые передадут дополнительное оборудование для оказания помощи.
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Белгородская областьБелгородская областьОбществоБелгородВячеслав ГладковОльга Медведева
 
 
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