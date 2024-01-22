https://ria.ru/20240122/obstrel-1922799952.html

Донецк и Макеевка частично обесточены после атаки ВСУ

Донецк и Макеевка частично обесточены после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024

Донецк и Макеевка частично обесточены после атаки ВСУ

Ряд энергообъектов в Донецке и Макеевке получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск, порядка 152 тысяч бытовых потребителей остались РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:28

2024-01-22T16:28

2024-01-22T16:28

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Ряд энергообъектов в Донецке и Макеевке получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск, порядка 152 тысяч бытовых потребителей остались без электроэнергии, сообщил в понедельник первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков в своем Telegram-канале. "Рано утром в результате вражеской атаки пострадал ряд энергообъектов в Донецке и Макеевке, на нескольких подстанциях были зафиксированы возгорания. Без напряжения оставались порядка 152 тысяч бытовых потребителей, 150 котельных, были обесточены многие предприятия, в том числе донецкая шахта имени А.Ф. Засядько, шахты "Чайкино" и "Щегловская-Глубокая" в Макеевке. На тот момент в горных выработках находилось 87 человек. К счастью, никто из них не пострадал", - написал Чертков.Он добавил, что уже начаты работы по эвакуации шахтеров. Сейчас местные энергетики устраняют повреждения после обстрела и работают над восстановлением энергоснабжения в первую очередь медицинских учреждений и других социально значимых объектов. К 10.00 удалось вернуть свет в шесть больниц. "Не первый раз ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) прицельно бьют по энергетической инфраструктуре, стараясь усложнить и без того непростую жизнь жителей нашей республики, разрушают дома, убивают людей. Но уверен, что как раз благодаря нашим медикам, энергетикам, сотрудникам МЧС, коммунальных служб, всем жителям Донецкой Народной республики, мы справимся со всеми трудностями", - подытожил Чертков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240122/obse-1922798129.html

https://ria.ru/20240122/svo-1922765329.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)