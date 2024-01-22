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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 22.01.2024
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08:44 22.01.2024 (обновлено: 09:28 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/obstrel-1922692021.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 22.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска утром за пять минут обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Ясиноватский район республики, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:44
2024-01-22T09:28
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска утром за пять минут обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Ясиноватский район республики, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибра 155 милилметров&quot;, — говорится в сообщении.В это же время тремя такими же снарядами ударили по Никитовскому району Горловки, а через пять минут — еще тремя снарядами по Ясиноватскому району. В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 25, среди них два подростка. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.В ДНР 22 января объявлено днем траура.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.
https://ria.ru/20240121/budanov-1922597423.html
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в мире, донецк, горловка, петровский район, нато
В мире, Донецк, Горловка, Петровский район, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район натовскими снарядами

© Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ
Последствия обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ
© Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска утром за пять минут обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Ясиноватский район республики, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибра 155 милилметров", — говорится в сообщении.

В это же время тремя такими же снарядами ударили по Никитовскому району Горловки, а через пять минут — еще тремя снарядами по Ясиноватскому району.
В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 25, среди них два подростка. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.
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