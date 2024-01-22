https://ria.ru/20240122/obstrel-1922692021.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 22.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска утром за пять минут обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Ясиноватский район республики, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T08:44

2024-01-22T08:44

2024-01-22T09:28

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горловка

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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска утром за пять минут обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Ясиноватский район республики, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибра 155 милилметров", — говорится в сообщении.В это же время тремя такими же снарядами ударили по Никитовскому району Горловки, а через пять минут — еще тремя снарядами по Ясиноватскому району. В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 25, среди них два подростка. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.В ДНР 22 января объявлено днем траура.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.

https://ria.ru/20240121/budanov-1922597423.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html

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горловка

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, горловка, петровский район, нато