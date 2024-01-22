https://ria.ru/20240122/obse-1922798129.html

Россия возмущена отсутствием реакции ОБСЕ на удар по Донецку

Россия возмущена отсутствием реакции ОБСЕ на удар по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024

Россия возмущена отсутствием реакции ОБСЕ на удар по Донецку

Россия возмущена отсутствием реакции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на варварский удар украинскими формированиями по Донецку 21... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:20

2024-01-22T16:20

2024-01-22T16:20

в мире

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россия

донбасс

хельга шмид

владимир зеленский

антониу гутерреш

нато

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ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Россия возмущена отсутствием реакции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на варварский удар украинскими формированиями по Донецку 21 января, заявило журналистам постпредство РФ при Организации. "Возмущены отсутствием какой-либо реакции со стороны руководства ОБСЕ, включая мальтийское Действующее председательство и генсекретаря Хельги Шмид, в связи с варварским ударом формирований Владимира Зеленского утром 21 января 2024 года по Донецку (микрорайон Текстильщик)", - говорится в заявлении. Постпредство добавило, что прицельный обстрел густонаселенного района вблизи рынка в Донецке, где не было никаких военных объектов, является самым масштабным по жертвам среди мирного населения за всю историю конфликта в Донбассе. В диппредставительстве напомнили, что удар унес жизни не менее 27 гражданских лиц, кроме того, свыше 25 человек, включая двоих несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести. По данным российских следственных органов, атаки по Донецку 21 января 2024 года осуществлялись с применением поставленных киевскому режиму странами НАТО артиллерийских орудий. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил этот обстрел Донецка. В ведомстве добавили, что это и другие преступления ВСУ станут темой внимания запрошенного Россией заседания Совета безопасности ООН сегодня с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Однако в руководстве ОБСЕ до сих пор продолжают хранить молчание по поводу любых атак ВСУ на гражданское население — в Донецке, Белгороде, и других российских городах — делая вид, что этих жертв просто не существует. Тем самым де-факто солидаризируются с преступными действиями Владимира Зеленского и его покровителей из НАТО, а также дискредитируют ОБСЕ в целом", - отметили в постпредстве, подчеркнув, что Организация не может и не должна становиться придатком или "задним двором" НАТО и ЕС, проводящих русофобский курс и способствующих разжиганию конфликтов в различных регионах мира. Там также указали на то, что ОБСЕ — это организация 57 государств-участников, призванная предотвращать конфликты и искать выход из уже имеющихся. "Функционерам ОБСЕ, которые забыли о принципах беспристрастности и компетентности, а также неприкрыто солидаризируются с преступлениями против мирного населения России, не должно быть места в этой организации. На смену им должны прийти те, кто найдут в себе силы и мужество увидеть очевидное, а не заниматься отработкой пропагандистской линии натовских столиц. Постпредство России при ОБСЕ будет придерживаться этого понимания в своей работе", - заключили в постпредстве. Там также выразили соболезнования жителям Донецка и заверили, что "виновные в этом преступлении неизбежно понесут ответственность в рамках ведущегося разбирательства".

https://radiosputnik.ru/20240122/kulemzin-1922747740.html

https://ria.ru/20240122/postradavshie-1922698808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, россия, донбасс, хельга шмид, владимир зеленский, антониу гутерреш, нато, оон, обсе