Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 22.01.2024 (обновлено: 11:04 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/nitstsa-1922720863.html
Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции
Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции - РИА Новости, 22.01.2024
Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции
Часть объектов на побережье Ниццы могут попасть под действие указа президента Владимира Путина о поиске государственной собственности, сообщило РБК со ссылкой... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:00
2024-01-22T11:04
российская империя
франция
ницца
владимир путин
рбк (медиагруппа)
российский государственный гуманитарный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151938/27/1519382734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2a236d4ffc7b627d7f2703ce345a66b.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Часть объектов на побережье Ниццы могут попасть под действие указа президента Владимира Путина о поиске государственной собственности, сообщило РБК со ссылкой на доцента кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александра Крушельницкого."России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы", — отметил он.Крушельницкий подчеркнул, что это не только особняки, замки и прилегающие к ним земельные участки, но и лесные охотничьи угодья, производственные объекты. Кроме того, добавил он, в западных банках размещались открытые подданными Российской империи многочисленные счета. При этом, по словам историка, основная часть объектов приобреталась лицами, принадлежащими к императорской фамилии. На прошлой неделе Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.
https://ria.ru/20240121/ministr-1922566933.html
российская империя
франция
ницца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151938/27/1519382734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3614ae0bc12b4632dac8b578ea82802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская империя, франция, ницца, владимир путин, рбк (медиагруппа), российский государственный гуманитарный университет
Российская империя, Франция, Ницца, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Российский государственный гуманитарный университет
Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции

Историк Крушельницкий: некоторые объекты на побережье Ниццы могут отойти России

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкВид на побережье Средиземного моря в Ницце
Вид на побережье Средиземного моря в Ницце - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в медиабанк
Вид на побережье Средиземного моря в Ницце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Часть объектов на побережье Ниццы могут попасть под действие указа президента Владимира Путина о поиске государственной собственности, сообщило РБК со ссылкой на доцента кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александра Крушельницкого.
«
"России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы", — отметил он.
Крушельницкий подчеркнул, что это не только особняки, замки и прилегающие к ним земельные участки, но и лесные охотничьи угодья, производственные объекты. Кроме того, добавил он, в западных банках размещались открытые подданными Российской империи многочисленные счета. При этом, по словам историка, основная часть объектов приобреталась лицами, принадлежащими к императорской фамилии.

На прошлой неделе Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.
Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время прибытия на Украину - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
"Драматично": нового главу МИД Франции шокировали последствия победы России
Вчера, 06:01
 
Российская империяФранцияНиццаВладимир ПутинРБК (медиагруппа)Российский государственный гуманитарный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала