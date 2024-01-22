https://ria.ru/20240122/nitstsa-1922720863.html

Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции

Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции - РИА Новости, 22.01.2024

Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции

Часть объектов на побережье Ниццы могут попасть под действие указа президента Владимира Путина о поиске государственной собственности, сообщило РБК со ссылкой... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:00

2024-01-22T11:00

2024-01-22T11:04

российская империя

франция

ницца

владимир путин

рбк (медиагруппа)

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Часть объектов на побережье Ниццы могут попасть под действие указа президента Владимира Путина о поиске государственной собственности, сообщило РБК со ссылкой на доцента кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александра Крушельницкого."России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы", — отметил он.Крушельницкий подчеркнул, что это не только особняки, замки и прилегающие к ним земельные участки, но и лесные охотничьи угодья, производственные объекты. Кроме того, добавил он, в западных банках размещались открытые подданными Российской империи многочисленные счета. При этом, по словам историка, основная часть объектов приобреталась лицами, принадлежащими к императорской фамилии. На прошлой неделе Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.

https://ria.ru/20240121/ministr-1922566933.html

российская империя

франция

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российская империя, франция, ницца, владимир путин, рбк (медиагруппа), российский государственный гуманитарный университет