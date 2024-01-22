https://ria.ru/20240122/nitstsa-1922720863.html
Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции
Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции - РИА Новости, 22.01.2024
Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции
Часть объектов на побережье Ниццы могут попасть под действие указа президента Владимира Путина о поиске государственной собственности, сообщило РБК со ссылкой... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:00
2024-01-22T11:00
2024-01-22T11:04
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Часть объектов на побережье Ниццы могут попасть под действие указа президента Владимира Путина о поиске государственной собственности, сообщило РБК со ссылкой на доцента кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александра Крушельницкого."России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы", — отметил он.Крушельницкий подчеркнул, что это не только особняки, замки и прилегающие к ним земельные участки, но и лесные охотничьи угодья, производственные объекты. Кроме того, добавил он, в западных банках размещались открытые подданными Российской империи многочисленные счета. При этом, по словам историка, основная часть объектов приобреталась лицами, принадлежащими к императорской фамилии. На прошлой неделе Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.
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российская империя, франция, ницца, владимир путин, рбк (медиагруппа), российский государственный гуманитарный университет
Российская империя, Франция, Ницца, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Российский государственный гуманитарный университет
Историк рассказал о неожиданных последствиях указа Путина для Франции
Историк Крушельницкий: некоторые объекты на побережье Ниццы могут отойти России