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В Братиславе назвали экспансию НАТО причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/nato-1922754393.html
В Братиславе назвали экспансию НАТО причиной конфликта на Украине
В Братиславе назвали экспансию НАТО причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 22.01.2024
В Братиславе назвали экспансию НАТО причиной конфликта на Украине
Если бы США и НАТО не тянулись к границам РФ, конфликта бы на Украине не было, а сейчас Запад проигрывает России, заявил в понедельник вице-спикер парламента... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:24
2024-01-22T13:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
словакия
нато
сша
ситуация в днр и лнр
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БРАТИСЛАВА, 22 янв - РИА Новости. Если бы США и НАТО не тянулись к границам РФ, конфликта бы на Украине не было, а сейчас Запад проигрывает России, заявил в понедельник вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале. "Медиа соревнуются в том, кто больше пнет (премьера Словакии) Роберта Фицо за то, что он сказал правду об Украине: да, Киев под тотальным контролем США, и на Украине процветает коррупция. Не растягивались бы американцы вместе с НАТО к границам России, никакой войны не должно было быть. А сегодня Запад проигрывает русским по полной. Упс", - написал Блага. Он поддержал намерения Фицо откровенно сказать об этом украинскому премьеру, встреча с которым запланирована. "Почему бы премьер Роберт Фицо не мог сказать правду. Более того, он собирается сказать украинскому премьеру это прямо в глаза - пусть ребята наконец проснутся. Аплодирую", - написал Блага. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Европейский союз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте вместо того, чтобы сформировать собственную точку зрения. Фицо также сообщил, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая состоится 24 января в Ужгороде, сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это бы означало начало Третьей мировой войны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240120/kultura-1922550302.html
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россия, украина, в мире, словакия, нато, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Словакия, НАТО, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Братиславе назвали экспансию НАТО причиной конфликта на Украине

Вице-спикер парламента Словакии назвал расширение НАТО причиной конфликта

© РИА Новости / Александр Смотров | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Александр Смотров
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БРАТИСЛАВА, 22 янв - РИА Новости. Если бы США и НАТО не тянулись к границам РФ, конфликта бы на Украине не было, а сейчас Запад проигрывает России, заявил в понедельник вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.
"Медиа соревнуются в том, кто больше пнет (премьера Словакии) Роберта Фицо за то, что он сказал правду об Украине: да, Киев под тотальным контролем США, и на Украине процветает коррупция. Не растягивались бы американцы вместе с НАТО к границам России, никакой войны не должно было быть. А сегодня Запад проигрывает русским по полной. Упс", - написал Блага.
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Он поддержал намерения Фицо откровенно сказать об этом украинскому премьеру, встреча с которым запланирована. "Почему бы премьер Роберт Фицо не мог сказать правду. Более того, он собирается сказать украинскому премьеру это прямо в глаза - пусть ребята наконец проснутся. Аплодирую", - написал Блага.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Европейский союз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте вместо того, чтобы сформировать собственную точку зрения. Фицо также сообщил, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая состоится 24 января в Ужгороде, сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это бы означало начало Третьей мировой войны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСловакияНАТОСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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