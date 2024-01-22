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Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян - РИА Новости, 22.01.2024
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04:09 22.01.2024 (обновлено: 10:32 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/nato-1922679792.html
Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян
Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян - РИА Новости, 22.01.2024
Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян
Украина не должна стесняться "агрессии" против России, даже если она предполагает уничтожение населения, такое заявление сделал бывший начальник штаба военной... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T04:09
2024-01-22T10:32
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Украина не должна стесняться "агрессии" против России, даже если она предполагает уничтожение населения, такое заявление сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу "Вышка"."Агрессию может загасить только еще большая агрессия", — заявил он.В качестве "примера" Табах привел "уничтожение половины населения" Германии для победы над ней во время Второй мировой войны и сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.Гарри (Юрий) Табах — выходец из семьи мигрантов из Москвы, переехавших в 1976 году в США. Занимал различные должности в Госдепе, в том числе работал в американском посольстве в России. В конце 2000-х годов возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве, отвечал за связи между военным комитетом НАТО и Минобороны России. В 2011 году ушел в отставку.Российские военные и власти неоднократно отмечали, что украинские спецслужбы, в числе которых и главное управление разведки минобороны Украины, используют террористические методы. Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий при этом в сентябре признал, что Киев использует методики НАТО для атак по России.Россия ранее распространила в Совбезе ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы ГУР Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.
https://ria.ru/20240122/operatsiya-1922676019.html
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в мире, сша, украина, россия, москва, кирилл буданов, нато, государственный департамент сша, оон
В мире, США, Украина, Россия, Москва, Кирилл Буданов, НАТО, Государственный департамент США, ООН
Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян

Капитан ВМС США Табах призвал не стесняться геноцида россиян

© Фото : Страница Гарри Табах в соцсетиБывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах
Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Страница Гарри Табах в соцсети
Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Украина не должна стесняться "агрессии" против России, даже если она предполагает уничтожение населения, такое заявление сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу "Вышка".
"Агрессию может загасить только еще большая агрессия", — заявил он.
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В качестве "примера" Табах привел "уничтожение половины населения" Германии для победы над ней во время Второй мировой войны и сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Гарри (Юрий) Табах — выходец из семьи мигрантов из Москвы, переехавших в 1976 году в США. Занимал различные должности в Госдепе, в том числе работал в американском посольстве в России. В конце 2000-х годов возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве, отвечал за связи между военным комитетом НАТО и Минобороны России. В 2011 году ушел в отставку.
Российские военные и власти неоднократно отмечали, что украинские спецслужбы, в числе которых и главное управление разведки минобороны Украины, используют террористические методы. Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий при этом в сентябре признал, что Киев использует методики НАТО для атак по России.
Россия ранее распространила в Совбезе ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы ГУР Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.
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