Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян
Капитан ВМС США Табах призвал не стесняться геноцида россиян
© Фото : Страница Гарри Табах в соцсетиБывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах
© Фото : Страница Гарри Табах в соцсети
Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Украина не должна стесняться "агрессии" против России, даже если она предполагает уничтожение населения, такое заявление сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу "Вышка".
"Агрессию может загасить только еще большая агрессия", — заявил он.
В качестве "примера" Табах привел "уничтожение половины населения" Германии для победы над ней во время Второй мировой войны и сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Гарри (Юрий) Табах — выходец из семьи мигрантов из Москвы, переехавших в 1976 году в США. Занимал различные должности в Госдепе, в том числе работал в американском посольстве в России. В конце 2000-х годов возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве, отвечал за связи между военным комитетом НАТО и Минобороны России. В 2011 году ушел в отставку.
Российские военные и власти неоднократно отмечали, что украинские спецслужбы, в числе которых и главное управление разведки минобороны Украины, используют террористические методы. Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий при этом в сентябре признал, что Киев использует методики НАТО для атак по России.
Россия ранее распространила в Совбезе ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы ГУР Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.