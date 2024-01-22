Рейтинг@Mail.ru
НАТО идет на войну - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 22.01.2024 (обновлено: 08:03 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
НАТО идет на войну
НАТО идет на войну - РИА Новости, 22.01.2024
НАТО идет на войну
Североатлантический альянс на этой неделе начинает длительные военные маневры Steadfast Defender с участием сухопутных и военно-морских сил, чтобы показать нам, РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:00
2024-01-22T08:03
россия
европа
донецк
сергей лавров
оон
нато
роб бауэр
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_0:303:2912:1941_1920x0_80_0_0_2d3932377afd168dbc7da38aa5d86a8c.jpg
Североатлантический альянс на этой неделе начинает длительные военные маневры Steadfast Defender с участием сухопутных и военно-морских сил, чтобы показать нам, вероятно, как выглядит "мать Кузьмы" в переводе на язык стран — членов этой организации.Учения проведут в Европе, поскольку, как следует из обнародованных высшим военным командованием НАТО установок, именно в Старом Свете расположены те государства, что боятся "нападения России".Спустя три дня после того, как подданный Королевства Нидерландов, председатель военного комитета альянса контр-адмирал Роб Бауэр распинался перед прессой, как именно следует готовиться к "русской агрессии", был вновь обстрелян Донецк. Обстрелян так, чтобы точно убить — не напугать, а именно убить — побольше русских.Под три десятка погибших. Свыше двух десятков раненых. Скажите, а это точно Россия хочет напасть и точно ли наша страна "агрессивна", если в результате длительного обстрела, когда целью становится рынок, погибают русские?Или мы должны согласиться с известным тезисом "мир — это война", перефразировав его: "жертва — это всегда агрессор"?Сегодня вечером по московскому времени на заседании Совбеза ООН, в котором примет участие наш министр иностранных дел Сергей Лавров, будут, разумеется, и те, кто ведет обстрелы по гражданским целям, выбирая в качестве мишеней мирное население. Глава внешнеполитического ведомства даст политическую и военную оценку этому новому эпизоду нашей трагедии.Нам, правда, к подобному, несмотря на вековечные нападения на нас, к гибели своих людей очень трудно привыкнуть. И поэтому, собственно, заявления натовских военных нам говорят многое.Если отвлечься от бравурной статистики, кто, в каком количестве и каким образом принимает участие в натовских маневрах, посмотрев еще и на даты (нынешние учения — крупнейшие за последние сорок лет), то один из выводов напрашивается сразу. Эти "стойкие защитники" (Steadfast Defenders) будут репетировать не как отражать мифическое "нападение России", а как готовить общеевропейцев и весь их набалованный хорошей когда-то жизнью социум к мобилизации и военному положению.Тот же контр-адмирал Роб Бауэр сказал, что "потребуются вода, радио на батарейках и фонарь, чтобы пережить первые 36 часов". Подведомственные в том числе и НАТО общеевропейцы, недовольные (по старой памяти еще) отсутствием "бананов в ассортименте", если и когда из-за забастовок экзотические фрукты не подвезли в ближайший магазин, вообще не поняли, что происходит. Они, такие хорошие, такие ласковые, такие послушные властям, как выяснилось, не более чем "население", которое либо должно будет отправиться в убежище, либо пойдет воевать с Россией.Разумеется, нам заранее известен исход очередной "битвы народов" с целью сокрушить либо Российскую империю, либо СССР, либо нынешний "российский авторитаризм", но нашим противникам и населению, которым противники руководят, на собственный проигрыш — да и на собственные жертвы — по большому счету наплевать.Если капитал мог идти (и идет) на любое преступление ради лишних сотен процентов прибыли, то почему мелкие гуманитарные соображения должны стать где-то там, в коллективном Брюсселе, тормозом, раз на кону им чудится приз в виде "расскассированной", а значит, покоренной России.Пресса, естественно, почуяв изменение вектора военно-политической, касающейся нашей страны, стратегии, немедленно запела свою старую песню. А Bloomberg вообще в редакционном комментарии заявил, что "миру необходимо поражение России".Таков фон сегодняшнего этапа военной кампании против нас.Потерпев поражение в прокси-войне и поняв это, натовские генералы решили готовиться к новому этапу. Да, вначале маневры. Да, вначале где-то в Европе. Но противник назван прямо и открыто — это мы. Наша страна и наше государство.Не требуется большой фантазии, чтобы предположить, какую судьбу нам готовят: страшные кадры происшедшего накануне в Донецке, как и три недели назад в Белгороде, дают нам четкое представление и предупреждение.Выяснять причины и уточнять резоны — даром потраченное время. Расстраиваться по поводу иллюзий нашего общего евроромантизма и вдолбленной не без помощи их пропаганды западоцентричности смысла тоже не имеет.Нам в целом не оставили выбора ни два года назад, когда отказались выслушать наши опасения и отмели наши озабоченности как "неприемлемые", ни сегодня, когда бряцают перед нашим порогом оружием и стучат в нашу дверь бронированным кулаком.Никаких вопросов или сомнений в необходимости ответить и на этот вызов тоже у нас не возникает. Есть предупреждение — им, и оно — единственное.Достаточно взглянуть на историческое полотно отношений России и Европы, чтобы понять: наши победы над настоящими (а не придуманными) агрессорами — есть математически измеряемая величина. Которая, разумеется, будет увеличена — рано или поздно — еще на одну цифру.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html
https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html
россия
европа
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_235:0:2823:1941_1920x0_80_0_0_9d84a5de985a1a1346bc98485f70cedd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, донецк, сергей лавров, оон, нато, роб бауэр, аналитика
Россия, Европа, Донецк, Сергей Лавров, ООН, НАТО, Роб Бауэр, Аналитика

НАТО идет на войну

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Североатлантический альянс на этой неделе начинает длительные военные маневры Steadfast Defender с участием сухопутных и военно-морских сил, чтобы показать нам, вероятно, как выглядит "мать Кузьмы" в переводе на язык стран — членов этой организации.
Учения проведут в Европе, поскольку, как следует из обнародованных высшим военным командованием НАТО установок, именно в Старом Свете расположены те государства, что боятся "нападения России".
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
Спустя три дня после того, как подданный Королевства Нидерландов, председатель военного комитета альянса контр-адмирал Роб Бауэр распинался перед прессой, как именно следует готовиться к "русской агрессии", был вновь обстрелян Донецк. Обстрелян так, чтобы точно убить — не напугать, а именно убить — побольше русских.
Под три десятка погибших. Свыше двух десятков раненых. Скажите, а это точно Россия хочет напасть и точно ли наша страна "агрессивна", если в результате длительного обстрела, когда целью становится рынок, погибают русские?
Или мы должны согласиться с известным тезисом "мир — это война", перефразировав его: "жертва — это всегда агрессор"?
Сегодня вечером по московскому времени на заседании Совбеза ООН, в котором примет участие наш министр иностранных дел Сергей Лавров, будут, разумеется, и те, кто ведет обстрелы по гражданским целям, выбирая в качестве мишеней мирное население. Глава внешнеполитического ведомства даст политическую и военную оценку этому новому эпизоду нашей трагедии.
Нам, правда, к подобному, несмотря на вековечные нападения на нас, к гибели своих людей очень трудно привыкнуть. И поэтому, собственно, заявления натовских военных нам говорят многое.
Если отвлечься от бравурной статистики, кто, в каком количестве и каким образом принимает участие в натовских маневрах, посмотрев еще и на даты (нынешние учения — крупнейшие за последние сорок лет), то один из выводов напрашивается сразу. Эти "стойкие защитники" (Steadfast Defenders) будут репетировать не как отражать мифическое "нападение России", а как готовить общеевропейцев и весь их набалованный хорошей когда-то жизнью социум к мобилизации и военному положению.
Тот же контр-адмирал Роб Бауэр сказал, что "потребуются вода, радио на батарейках и фонарь, чтобы пережить первые 36 часов". Подведомственные в том числе и НАТО общеевропейцы, недовольные (по старой памяти еще) отсутствием "бананов в ассортименте", если и когда из-за забастовок экзотические фрукты не подвезли в ближайший магазин, вообще не поняли, что происходит. Они, такие хорошие, такие ласковые, такие послушные властям, как выяснилось, не более чем "население", которое либо должно будет отправиться в убежище, либо пойдет воевать с Россией.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо
8 января, 08:00
Разумеется, нам заранее известен исход очередной "битвы народов" с целью сокрушить либо Российскую империю, либо СССР, либо нынешний "российский авторитаризм", но нашим противникам и населению, которым противники руководят, на собственный проигрыш — да и на собственные жертвы — по большому счету наплевать.
Если капитал мог идти (и идет) на любое преступление ради лишних сотен процентов прибыли, то почему мелкие гуманитарные соображения должны стать где-то там, в коллективном Брюсселе, тормозом, раз на кону им чудится приз в виде "расскассированной", а значит, покоренной России.
Пресса, естественно, почуяв изменение вектора военно-политической, касающейся нашей страны, стратегии, немедленно запела свою старую песню. А Bloomberg вообще в редакционном комментарии заявил, что "миру необходимо поражение России".
Таков фон сегодняшнего этапа военной кампании против нас.
Потерпев поражение в прокси-войне и поняв это, натовские генералы решили готовиться к новому этапу. Да, вначале маневры. Да, вначале где-то в Европе. Но противник назван прямо и открыто — это мы. Наша страна и наше государство.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Макрон решил сделать войну с Россией прибыльной
Вчера, 08:00
Не требуется большой фантазии, чтобы предположить, какую судьбу нам готовят: страшные кадры происшедшего накануне в Донецке, как и три недели назад в Белгороде, дают нам четкое представление и предупреждение.
Выяснять причины и уточнять резоны — даром потраченное время. Расстраиваться по поводу иллюзий нашего общего евроромантизма и вдолбленной не без помощи их пропаганды западоцентричности смысла тоже не имеет.
Нам в целом не оставили выбора ни два года назад, когда отказались выслушать наши опасения и отмели наши озабоченности как "неприемлемые", ни сегодня, когда бряцают перед нашим порогом оружием и стучат в нашу дверь бронированным кулаком.
Никаких вопросов или сомнений в необходимости ответить и на этот вызов тоже у нас не возникает. Есть предупреждение — им, и оно — единственное.
Достаточно взглянуть на историческое полотно отношений России и Европы, чтобы понять: наши победы над настоящими (а не придуманными) агрессорами — есть математически измеряемая величина. Которая, разумеется, будет увеличена — рано или поздно — еще на одну цифру.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
У России плохие новости для НАТО
20 декабря 2023, 08:00
 
РоссияЕвропаДонецкСергей ЛавровООННАТОРоб БауэрАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала