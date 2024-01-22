https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
НАТО идет на войну
НАТО идет на войну - РИА Новости, 22.01.2024
НАТО идет на войну
Североатлантический альянс на этой неделе начинает длительные военные маневры Steadfast Defender с участием сухопутных и военно-морских сил, чтобы показать нам, РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:00
2024-01-22T08:00
2024-01-22T08:03
россия
европа
донецк
сергей лавров
оон
нато
роб бауэр
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_0:303:2912:1941_1920x0_80_0_0_2d3932377afd168dbc7da38aa5d86a8c.jpg
Североатлантический альянс на этой неделе начинает длительные военные маневры Steadfast Defender с участием сухопутных и военно-морских сил, чтобы показать нам, вероятно, как выглядит "мать Кузьмы" в переводе на язык стран — членов этой организации.Учения проведут в Европе, поскольку, как следует из обнародованных высшим военным командованием НАТО установок, именно в Старом Свете расположены те государства, что боятся "нападения России".Спустя три дня после того, как подданный Королевства Нидерландов, председатель военного комитета альянса контр-адмирал Роб Бауэр распинался перед прессой, как именно следует готовиться к "русской агрессии", был вновь обстрелян Донецк. Обстрелян так, чтобы точно убить — не напугать, а именно убить — побольше русских.Под три десятка погибших. Свыше двух десятков раненых. Скажите, а это точно Россия хочет напасть и точно ли наша страна "агрессивна", если в результате длительного обстрела, когда целью становится рынок, погибают русские?Или мы должны согласиться с известным тезисом "мир — это война", перефразировав его: "жертва — это всегда агрессор"?Сегодня вечером по московскому времени на заседании Совбеза ООН, в котором примет участие наш министр иностранных дел Сергей Лавров, будут, разумеется, и те, кто ведет обстрелы по гражданским целям, выбирая в качестве мишеней мирное население. Глава внешнеполитического ведомства даст политическую и военную оценку этому новому эпизоду нашей трагедии.Нам, правда, к подобному, несмотря на вековечные нападения на нас, к гибели своих людей очень трудно привыкнуть. И поэтому, собственно, заявления натовских военных нам говорят многое.Если отвлечься от бравурной статистики, кто, в каком количестве и каким образом принимает участие в натовских маневрах, посмотрев еще и на даты (нынешние учения — крупнейшие за последние сорок лет), то один из выводов напрашивается сразу. Эти "стойкие защитники" (Steadfast Defenders) будут репетировать не как отражать мифическое "нападение России", а как готовить общеевропейцев и весь их набалованный хорошей когда-то жизнью социум к мобилизации и военному положению.Тот же контр-адмирал Роб Бауэр сказал, что "потребуются вода, радио на батарейках и фонарь, чтобы пережить первые 36 часов". Подведомственные в том числе и НАТО общеевропейцы, недовольные (по старой памяти еще) отсутствием "бананов в ассортименте", если и когда из-за забастовок экзотические фрукты не подвезли в ближайший магазин, вообще не поняли, что происходит. Они, такие хорошие, такие ласковые, такие послушные властям, как выяснилось, не более чем "население", которое либо должно будет отправиться в убежище, либо пойдет воевать с Россией.Разумеется, нам заранее известен исход очередной "битвы народов" с целью сокрушить либо Российскую империю, либо СССР, либо нынешний "российский авторитаризм", но нашим противникам и населению, которым противники руководят, на собственный проигрыш — да и на собственные жертвы — по большому счету наплевать.Если капитал мог идти (и идет) на любое преступление ради лишних сотен процентов прибыли, то почему мелкие гуманитарные соображения должны стать где-то там, в коллективном Брюсселе, тормозом, раз на кону им чудится приз в виде "расскассированной", а значит, покоренной России.Пресса, естественно, почуяв изменение вектора военно-политической, касающейся нашей страны, стратегии, немедленно запела свою старую песню. А Bloomberg вообще в редакционном комментарии заявил, что "миру необходимо поражение России".Таков фон сегодняшнего этапа военной кампании против нас.Потерпев поражение в прокси-войне и поняв это, натовские генералы решили готовиться к новому этапу. Да, вначале маневры. Да, вначале где-то в Европе. Но противник назван прямо и открыто — это мы. Наша страна и наше государство.Не требуется большой фантазии, чтобы предположить, какую судьбу нам готовят: страшные кадры происшедшего накануне в Донецке, как и три недели назад в Белгороде, дают нам четкое представление и предупреждение.Выяснять причины и уточнять резоны — даром потраченное время. Расстраиваться по поводу иллюзий нашего общего евроромантизма и вдолбленной не без помощи их пропаганды западоцентричности смысла тоже не имеет.Нам в целом не оставили выбора ни два года назад, когда отказались выслушать наши опасения и отмели наши озабоченности как "неприемлемые", ни сегодня, когда бряцают перед нашим порогом оружием и стучат в нашу дверь бронированным кулаком.Никаких вопросов или сомнений в необходимости ответить и на этот вызов тоже у нас не возникает. Есть предупреждение — им, и оно — единственное.Достаточно взглянуть на историческое полотно отношений России и Европы, чтобы понять: наши победы над настоящими (а не придуманными) агрессорами — есть математически измеряемая величина. Которая, разумеется, будет увеличена — рано или поздно — еще на одну цифру.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html
https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
россия, европа, донецк, сергей лавров, оон, нато, роб бауэр, аналитика
Россия, Европа, Донецк, Сергей Лавров, ООН, НАТО, Роб Бауэр, Аналитика
Североатлантический альянс на этой неделе начинает длительные военные маневры Steadfast Defender с участием сухопутных и военно-морских сил, чтобы показать нам, вероятно, как выглядит "мать Кузьмы" в переводе на язык стран — членов этой организации.
Учения проведут в Европе
, поскольку, как следует из обнародованных высшим военным командованием НАТО установок, именно в Старом Свете расположены те государства, что боятся "нападения России".
На Украине началась мировая война дронов
Спустя три дня после того, как подданный Королевства Нидерландов
, председатель военного комитета альянса контр-адмирал Роб Бауэр
распинался перед прессой, как именно следует готовиться к "русской агрессии", был вновь обстрелян Донецк
. Обстрелян так, чтобы точно убить — не напугать, а именно убить — побольше русских.
Под три десятка погибших. Свыше двух десятков раненых. Скажите, а это точно Россия
хочет напасть и точно ли наша страна "агрессивна", если в результате длительного обстрела, когда целью становится рынок, погибают русские?
Или мы должны согласиться с известным тезисом "мир — это война", перефразировав его: "жертва — это всегда агрессор"?
Сегодня вечером по московскому времени на заседании Совбеза ООН
, в котором примет участие наш министр иностранных дел Сергей Лавров
, будут, разумеется, и те, кто ведет обстрелы по гражданским целям, выбирая в качестве мишеней мирное население. Глава внешнеполитического ведомства даст политическую и военную оценку этому новому эпизоду нашей трагедии.
Нам, правда, к подобному, несмотря на вековечные нападения на нас, к гибели своих людей очень трудно привыкнуть. И поэтому, собственно, заявления натовских военных нам говорят многое.
Если отвлечься от бравурной статистики, кто, в каком количестве и каким образом принимает участие в натовских маневрах, посмотрев еще и на даты (нынешние учения — крупнейшие за последние сорок лет), то один из выводов напрашивается сразу. Эти "стойкие защитники" (Steadfast Defenders) будут репетировать не как отражать мифическое "нападение России", а как готовить общеевропейцев и весь их набалованный хорошей когда-то жизнью социум к мобилизации и военному положению.
Тот же контр-адмирал Роб Бауэр сказал, что "потребуются вода, радио на батарейках и фонарь, чтобы пережить первые 36 часов". Подведомственные в том числе и НАТО общеевропейцы, недовольные (по старой памяти еще) отсутствием "бананов в ассортименте", если и когда из-за забастовок экзотические фрукты не подвезли в ближайший магазин, вообще не поняли, что происходит. Они, такие хорошие, такие ласковые, такие послушные властям, как выяснилось, не более чем "население", которое либо должно будет отправиться в убежище, либо пойдет воевать с Россией.
Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо
Разумеется, нам заранее известен исход очередной "битвы народов" с целью сокрушить либо Российскую империю
, либо СССР
, либо нынешний "российский авторитаризм", но нашим противникам и населению, которым противники руководят, на собственный проигрыш — да и на собственные жертвы — по большому счету наплевать.
Если капитал мог идти (и идет) на любое преступление ради лишних сотен процентов прибыли, то почему мелкие гуманитарные соображения должны стать где-то там, в коллективном Брюсселе
, тормозом, раз на кону им чудится приз в виде "расскассированной", а значит, покоренной России.
Пресса, естественно, почуяв изменение вектора военно-политической, касающейся нашей страны, стратегии, немедленно запела свою старую песню. А Bloomberg вообще в редакционном комментарии заявил
, что "миру необходимо поражение России".
Таков фон сегодняшнего этапа военной кампании против нас.
Потерпев поражение в прокси-войне и поняв это, натовские генералы решили готовиться к новому этапу. Да, вначале маневры. Да, вначале где-то в Европе. Но противник назван прямо и открыто — это мы. Наша страна и наше государство.
Макрон решил сделать войну с Россией прибыльной
Не требуется большой фантазии, чтобы предположить, какую судьбу нам готовят: страшные кадры происшедшего накануне в Донецке, как и три недели назад в Белгороде
, дают нам четкое представление и предупреждение.
Выяснять причины и уточнять резоны — даром потраченное время. Расстраиваться по поводу иллюзий нашего общего евроромантизма и вдолбленной не без помощи их пропаганды западоцентричности смысла тоже не имеет.
Нам в целом не оставили выбора ни два года назад, когда отказались выслушать наши опасения и отмели наши озабоченности как "неприемлемые", ни сегодня, когда бряцают перед нашим порогом оружием и стучат в нашу дверь бронированным кулаком.
Никаких вопросов или сомнений в необходимости ответить и на этот вызов тоже у нас не возникает. Есть предупреждение — им, и оно — единственное.
Достаточно взглянуть на историческое полотно отношений России и Европы, чтобы понять: наши победы над настоящими (а не придуманными) агрессорами — есть математически измеряемая величина. Которая, разумеется, будет увеличена — рано или поздно — еще на одну цифру.
У России плохие новости для НАТО