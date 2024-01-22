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В КЧР будут судить мужчину за изнасилование, совершенное в 2000 году - РИА Новости, 22.01.2024
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17:13 22.01.2024 (обновлено: 17:20 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/nasilnik-1922808551.html
В КЧР будут судить мужчину за изнасилование, совершенное в 2000 году
В КЧР будут судить мужчину за изнасилование, совершенное в 2000 году - РИА Новости, 22.01.2024
В КЧР будут судить мужчину за изнасилование, совершенное в 2000 году
Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом за изнасилование, совершенное в 2000 году, потерпевшая, которой тогда было 72, до процесса не дожила, сообщают... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:13
2024-01-22T17:20
происшествия
россия
карачаевский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 22 янв – РИА Новости. Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом за изнасилование, совершенное в 2000 году, потерпевшая, которой тогда было 72, до процесса не дожила, сообщают СУСК России и МВД по региону. По данным СК, 31 марта 2000 года в частный дом 72-летней жительницы поселка Новый Карачай Карачаевского района проник неизвестный, который, применяя насилие и высказывая угрозы убийством, совершил ее изнасилование, после чего скрылся с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование" УК РФ. Установить подозреваемого тогда не удалось, и вскоре следствие было приостановлено. "С учетом современных возможностей молекулярно-генетических исследований было принято решение о проведении повторной судебной экспертизы… На одежде потерпевшей были обнаружены буквально единичные следы биологического характера, из которых удалось выделить и установить мужской генетический профиль. В результате проверки по геномной базе было установлено частичное совпадение с генотипом местного жителя", – говорится в сообщении. Как отмечает региональный следком, после проверки родственников мужчины удалось установить "полное совпадение генотипа с 57-летним местным жителем". "С учетом полученных данных в ноябре 2023 года уголовное дело было возобновлено, с мужчиной проведен комплекс следственных и процессуальных действий. Фигурант признал вину в полном объеме, ему предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело... направлено в суд для рассмотрения по существу", – заключили в ведомстве. В региональном управлении МВД РИА Новости сообщили, что потерпевшей уже нет в живых.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html
https://ria.ru/20231110/ubiystvo-1908607807.html
россия
карачаевский район
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происшествия, россия, карачаевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Карачаевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В КЧР будут судить мужчину за изнасилование, совершенное в 2000 году

В КЧР будут судить насильника 72-летней женщины спустя 24 года

© Фото : СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике/TelegramПроведение проверки показаний на месте по уголовному делу в Карачаево-Черкесии
Проведение проверки показаний на месте по уголовному делу в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике/Telegram
Проведение проверки показаний на месте по уголовному делу в Карачаево-Черкесии
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ПЯТИГОРСК, 22 янв – РИА Новости. Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом за изнасилование, совершенное в 2000 году, потерпевшая, которой тогда было 72, до процесса не дожила, сообщают СУСК России и МВД по региону.
По данным СК, 31 марта 2000 года в частный дом 72-летней жительницы поселка Новый Карачай Карачаевского района проник неизвестный, который, применяя насилие и высказывая угрозы убийством, совершил ее изнасилование, после чего скрылся с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование" УК РФ. Установить подозреваемого тогда не удалось, и вскоре следствие было приостановлено.
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«
"С учетом современных возможностей молекулярно-генетических исследований было принято решение о проведении повторной судебной экспертизы… На одежде потерпевшей были обнаружены буквально единичные следы биологического характера, из которых удалось выделить и установить мужской генетический профиль. В результате проверки по геномной базе было установлено частичное совпадение с генотипом местного жителя", – говорится в сообщении.
Как отмечает региональный следком, после проверки родственников мужчины удалось установить "полное совпадение генотипа с 57-летним местным жителем".
«
"С учетом полученных данных в ноябре 2023 года уголовное дело было возобновлено, с мужчиной проведен комплекс следственных и процессуальных действий. Фигурант признал вину в полном объеме, ему предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело... направлено в суд для рассмотрения по существу", – заключили в ведомстве.
В региональном управлении МВД РИА Новости сообщили, что потерпевшей уже нет в живых.
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