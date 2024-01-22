https://ria.ru/20240122/nasilnik-1922808551.html

В КЧР будут судить мужчину за изнасилование, совершенное в 2000 году

В КЧР будут судить мужчину за изнасилование, совершенное в 2000 году - РИА Новости, 22.01.2024

В КЧР будут судить мужчину за изнасилование, совершенное в 2000 году

Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом за изнасилование, совершенное в 2000 году, потерпевшая, которой тогда было 72, до процесса не дожила, сообщают... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:13

2024-01-22T17:13

2024-01-22T17:20

происшествия

россия

карачаевский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 22 янв – РИА Новости. Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом за изнасилование, совершенное в 2000 году, потерпевшая, которой тогда было 72, до процесса не дожила, сообщают СУСК России и МВД по региону. По данным СК, 31 марта 2000 года в частный дом 72-летней жительницы поселка Новый Карачай Карачаевского района проник неизвестный, который, применяя насилие и высказывая угрозы убийством, совершил ее изнасилование, после чего скрылся с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование" УК РФ. Установить подозреваемого тогда не удалось, и вскоре следствие было приостановлено. "С учетом современных возможностей молекулярно-генетических исследований было принято решение о проведении повторной судебной экспертизы… На одежде потерпевшей были обнаружены буквально единичные следы биологического характера, из которых удалось выделить и установить мужской генетический профиль. В результате проверки по геномной базе было установлено частичное совпадение с генотипом местного жителя", – говорится в сообщении. Как отмечает региональный следком, после проверки родственников мужчины удалось установить "полное совпадение генотипа с 57-летним местным жителем". "С учетом полученных данных в ноябре 2023 года уголовное дело было возобновлено, с мужчиной проведен комплекс следственных и процессуальных действий. Фигурант признал вину в полном объеме, ему предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело... направлено в суд для рассмотрения по существу", – заключили в ведомстве. В региональном управлении МВД РИА Новости сообщили, что потерпевшей уже нет в живых.

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html

https://ria.ru/20231110/ubiystvo-1908607807.html

россия

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происшествия, россия, карачаевский район, следственный комитет россии (ск рф)