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В Чувашии изъяли около 26 килограммов мефедрона у жителя Нижнего Тагила - РИА Новости, 22.01.2024
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14:48 22.01.2024 (обновлено: 14:59 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/narkotiki-1922773563.html
В Чувашии изъяли около 26 килограммов мефедрона у жителя Нижнего Тагила
В Чувашии изъяли около 26 килограммов мефедрона у жителя Нижнего Тагила - РИА Новости, 22.01.2024
В Чувашии изъяли около 26 килограммов мефедрона у жителя Нижнего Тагила
Чувашские полицейские изъяли 26 килограммов мефедрона, который перевозил в автомобиле житель Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:48
2024-01-22T14:59
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Чувашские полицейские изъяли 26 килограммов мефедрона, который перевозил в автомобиле житель Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба МВД по республике. Сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем ГИБДД при отработке оперативной информации остановили иномарку на 684 километре трассы М-12. За рулем находился ранее судимый 35-летний житель Нижнего Тагила, который во время общения с полицейскими попытался завести двигатель машины и скрыться, однако был задержан. "При обследовании автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили в багажнике среди личных вещей и изъяли около 26 килограммов мефедрона и 200 граммов других запрещенных веществ, что подтверждено экспертизой. По версии полиции, наркотик предназначался для дальнейшего бесконтактного сбыта через тайники-закладки", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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авто, происшествия, нижний тагил, россия, гибдд мвд рф
Авто, Происшествия, Нижний Тагил, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Чувашии изъяли около 26 килограммов мефедрона у жителя Нижнего Тагила

Полиция Чувашии изъяла около 26 килограммов мефедрона у жителя Нижнего Тагила

© Фото : МВД по Чувашской Республике/TelegramЗапрещенные вещества, найденные у задержанного на трассе наркокурьера в Чувашии
Запрещенные вещества, найденные у задержанного на трассе наркокурьера в Чувашии - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : МВД по Чувашской Республике/Telegram
Запрещенные вещества, найденные у задержанного на трассе наркокурьера в Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Чувашские полицейские изъяли 26 килограммов мефедрона, который перевозил в автомобиле житель Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем ГИБДД при отработке оперативной информации остановили иномарку на 684 километре трассы М-12. За рулем находился ранее судимый 35-летний житель Нижнего Тагила, который во время общения с полицейскими попытался завести двигатель машины и скрыться, однако был задержан.
«
"При обследовании автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили в багажнике среди личных вещей и изъяли около 26 килограммов мефедрона и 200 граммов других запрещенных веществ, что подтверждено экспертизой. По версии полиции, наркотик предназначался для дальнейшего бесконтактного сбыта через тайники-закладки", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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