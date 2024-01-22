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В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции - РИА Новости, 22.01.2024
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22:43 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/napadenie-1922856901.html
В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции
В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции - РИА Новости, 22.01.2024
В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудников полиции в здании, где расположено генеральное консульство... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:43
2024-01-22T22:43
происшествия
новороссийск
россия
греция
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КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудников полиции в здании, где расположено генеральное консульство Греческой Республики в Новороссийске. "Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - сообщили в СУСК РФ по региону. По версии следствия, вечером 16 января сотрудники полиции охраняли территорию объекта в Новороссийске, расположенного на улице Мира, когда туда проник 37-летний мужчина. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о здании, на втором этаже которого находится консульство Греческой Республики. Охранник остановил подозреваемого еще на первом этаже, поскольку мужчина был в "невменяемом состоянии". В Следственном комитете добавляют, что полицейские вывели мужчину за пределы территории, однако он снова перелез через забор и начал угрожать сотрудникам ножом. На требования полицейских бросить нож мужчина не реагировал. Его действия были пресечены. Отмечается, что по ходатайству следователя подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.
https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html
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происшествия, новороссийск, россия, греция
Происшествия, Новороссийск, Россия, Греция
В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции

В Новороссийске в здании консульства Греции мужчина напал с ножом на полицейских

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудников полиции в здании, где расположено генеральное консульство Греческой Республики в Новороссийске.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - сообщили в СУСК РФ по региону.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского
17 января, 15:45
По версии следствия, вечером 16 января сотрудники полиции охраняли территорию объекта в Новороссийске, расположенного на улице Мира, когда туда проник 37-летний мужчина. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о здании, на втором этаже которого находится консульство Греческой Республики. Охранник остановил подозреваемого еще на первом этаже, поскольку мужчина был в "невменяемом состоянии".
В Следственном комитете добавляют, что полицейские вывели мужчину за пределы территории, однако он снова перелез через забор и начал угрожать сотрудникам ножом. На требования полицейских бросить нож мужчина не реагировал. Его действия были пресечены.
Отмечается, что по ходатайству следователя подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Уголовное дело находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Житель Рязани ранил ножом свою бывшую девушку, ее знакомого и полицейского
13 января, 15:11
 
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