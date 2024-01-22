https://ria.ru/20240122/napadenie-1922856901.html

В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции

В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции - РИА Новости, 22.01.2024

В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудников полиции в здании, где расположено генеральное консульство... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T22:43

2024-01-22T22:43

2024-01-22T22:43

происшествия

новороссийск

россия

греция

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КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудников полиции в здании, где расположено генеральное консульство Греческой Республики в Новороссийске. "Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - сообщили в СУСК РФ по региону. По версии следствия, вечером 16 января сотрудники полиции охраняли территорию объекта в Новороссийске, расположенного на улице Мира, когда туда проник 37-летний мужчина. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о здании, на втором этаже которого находится консульство Греческой Республики. Охранник остановил подозреваемого еще на первом этаже, поскольку мужчина был в "невменяемом состоянии". В Следственном комитете добавляют, что полицейские вывели мужчину за пределы территории, однако он снова перелез через забор и начал угрожать сотрудникам ножом. На требования полицейских бросить нож мужчина не реагировал. Его действия были пресечены. Отмечается, что по ходатайству следователя подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.

https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html

https://ria.ru/20240113/nozh-1921166719.html

новороссийск

россия

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новороссийск, россия, греция