https://ria.ru/20240122/napadenie-1922856901.html
В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции
В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции - РИА Новости, 22.01.2024
В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудников полиции в здании, где расположено генеральное консульство... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:43
2024-01-22T22:43
2024-01-22T22:43
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудников полиции в здании, где расположено генеральное консульство Греческой Республики в Новороссийске. "Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - сообщили в СУСК РФ по региону. По версии следствия, вечером 16 января сотрудники полиции охраняли территорию объекта в Новороссийске, расположенного на улице Мира, когда туда проник 37-летний мужчина. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о здании, на втором этаже которого находится консульство Греческой Республики. Охранник остановил подозреваемого еще на первом этаже, поскольку мужчина был в "невменяемом состоянии". В Следственном комитете добавляют, что полицейские вывели мужчину за пределы территории, однако он снова перелез через забор и начал угрожать сотрудникам ножом. На требования полицейских бросить нож мужчина не реагировал. Его действия были пресечены. Отмечается, что по ходатайству следователя подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.
https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новороссийск, россия, греция
Происшествия, Новороссийск, Россия, Греция
В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции
В Новороссийске в здании консульства Греции мужчина напал с ножом на полицейских
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудников полиции в здании, где расположено генеральное консульство Греческой Республики в Новороссийске.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ
)", - сообщили в СУСК РФ по региону.
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По версии следствия, вечером 16 января сотрудники полиции охраняли территорию объекта в Новороссийске, расположенного на улице Мира, когда туда проник 37-летний мужчина. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о здании, на втором этаже которого находится консульство Греческой Республики. Охранник остановил подозреваемого еще на первом этаже, поскольку мужчина был в "невменяемом состоянии".
В Следственном комитете добавляют, что полицейские вывели мужчину за пределы территории, однако он снова перелез через забор и начал угрожать сотрудникам ножом. На требования полицейских бросить нож мужчина не реагировал. Его действия были пресечены.
Отмечается, что по ходатайству следователя подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Уголовное дело находится на контроле прокуратуры Краснодарского края
.
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