https://ria.ru/20240122/nalogi-1745702905.html

Налоги для ИП в 2024 году: какую систему налогообложения выбрать

Налоги для ИП 2024: какие платят взносы и сколько, сроки уплаты

Налоги для ИП в 2024 году: какую систему налогообложения выбрать

Уплата налогов для ИП имеет свои особенности в зависимости от дохода и других критериев. О том, какие действуют системы налогообложения, какова процедура... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:34

2024-01-22T13:34

2024-01-22T13:34

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Уплата налогов для ИП имеет свои особенности в зависимости от дохода и других критериев. О том, какие действуют системы налогообложения, какова процедура оплаты, как и сколько раз в год нужно платить — в материале РИА Новости.Какие налоги платит ИП?"Сумма налогов отличается в зависимости от выбранной предпринимателем системы налогообложения, — рассказал РИА Новости финансовый эксперт, предприниматель Ян Марчинский. — Кроме того, в разных регионах ставки могут несколько отличаться. При выборе системы налогообложения следует ознакомиться с условиями по ее применению согласно статьям Налогового кодекса. Так, например, при самой "дорогостоящей" общей системе налогообложения (ОСНО) следует платить 13% НДФЛ с дохода по ст. 224 НК РФ, НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ (0, 10 или 20%) и до 2% налога на имущество по ст. 406 НК РФ. При патентной системе налогообложения (ПСН), едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) и упрощенной системе налогообложения (УСН) — до 6%. К федеральным налогам, сборам относят: НДС, НДФЛ, акцизы, госпошлины, все перечисленные ранее налоговые режимы, налог на прибыль и прочее. В числе региональных: налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес".Виды систем налогообложенияИндивидуальным предпринимателям предлагается выбрать одну из нескольких систем налогообложения. Это необходимо сделать на этапе оформления бизнеса, так как потом внести коррективы будет сложнее."В течение месяца после регистрации ИП можно подать заявление на упрощенное налогообложение, — пояснила бухгалтер Лилия Кругликова. — В противном случае — автоматически попадаешь на ОСНО. Сменить систему налогообложения можно только подав заявление до конца года, чтобы в следующем году перевели на "упрощенку"".Как отметил Ян Марчинский, в России существуют следующие системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей:Налоги ИП на ОСНООбщая система налогообложения (ОСНО) — вид налогообложения, при котором организациями в полном объеме ведется бухгалтерский учет и уплачиваются все общие налоги. Например, НДФЛ, НДС, страховые взносы за сотрудников и т.д.НДФЛ с доходов от бизнесаВ доходы от бизнеса включаются средства от реализации и стоимость безвозмездно полученного имущества. Перечень необлагаемых НДФЛ поступлений указан в ст. 217 Налогового кодекса РФ. Основная налоговая ставка по НДФЛ для ИП — 13%. Она применяется к прибыли предпринимателя до 5 млн рублей включительно. К сумме дохода, превышающей 5 млн рублей, применяется ставка 15%."У ИП на ОСНО есть еще разные вычеты, — рассказала РИА Новости бухгалтер Лилия Кругликова. — Главный из них — профессиональный. Это сумма расходов на ведение бизнеса, которую вычитают из доходов, чтобы законно сэкономить на налоге. НДФЛ нужно платить не со всей суммы дохода, а только с прибыли".НДФЛ с зарплат сотрудникамИндивидуальные предприниматели вычитают НДФЛ из зарплат сотрудников. От этого налога освобождаются:Налоговая ставка сейчас — 13-15% для граждан России, для иностранных граждан — 30%.НДСИП на общей системе налогообложения необходимо также уплачивать НДС. Стандартный размер ставки налога — 20%, но в некоторых случаях можно платить 10%. Например, если компания занимается продажей лекарств, детских товаров, продуктов питания и т.д. Экспортеры платят 0%. Правила уплаты НДС прописаны в ст. 21 21 НК РФ.Страховые взносы за себяИндивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы на себя в СФР. Взносы ИП в 2024 году за себя при годовом доходе, не превышающем 300 тыс. рублей, в том числе, при отсутствии деятельности или прибыли от нее, должны составить 49 500 рублей.Страховые взносы за сотрудниковИндивидуальные предприниматели должны платить взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства, а также на "травматизм", больничные пособия за первые три дня болезни, оплаченные за счет ИП, кроме производственных травм и профзаболеваний. Взносы за сотрудников рассчитываются по единому тарифу — 30 %, по итогам каждого месяца. Они перечисляются в составе ЕНП (единого налогового платежа) не позднее 28-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Взносы за травматизм также рассчитываются каждый месяц, но оплачиваются до 15-го числа отдельной платежкой. Размер перечисления зависит от класса опасности.Прочие налоги при наличии основанийИП должен платить имущественные налоги, в том числе транспортный, если в собственности есть объект налогообложения. Размер выплаты посчитает налоговая, но внести средства необходимо до 1 декабря каждого года.Налоги ИП на УСНУпрощенная система налогообложения — специальный налоговый режим в России, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса.Единый налог по УСНСтавка единого налога по УСН зависит от объекта налогообложения. Если объект "доходы", то ИП будет платить 6%, а в случае, когда объект "доходы минус расходы" — 15% от разницы между ними. Налоговая ставка может отличаться в регионах страны. Для развития некоторых видов деятельности и привлечения инвестиций в субъектах России могут снизиться налоговые ставки, с 15% до 5%, по УСН, когда объект налогообложения "доходы минус расходы". Чтобы знать, какая налоговая ставка и для какой деятельности утверждена территории проживания, можно посмотреть региональный закон об установлении дифференцированных налоговых ставок УСН.В 2024 году сроки уплаты налога на УСН: НДФЛВ большинстве случаев индивидуальные предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, не платят НДС, но обязаны перечислять НДФЛ из зарплаты каждого сотрудника в размере 13%, 15% или 30%.Страховые взносы за себяИП на всех системах налогообложения платят страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Если сумма дохода превышает 300 тыс. рублей, то нужно заплатить дополнительные пенсионные взносы: 1%.Страховые взносы за сотрудниковВзносы за сотрудников в 2024 году по единому тарифу составляют 30% ежемесячно от их заработной платы.Налоги ИП на ЕНВДЕдиный налог на вмененный доход — система налогообложения, действовавшая в России в 1998-2020 годах. Согласно закону, ЕНВД перестал применяться с 1 января 2021 года. Его отменили в связи с большими финансовыми потерями в регионах. По официальным данным, те, кто применял ЕНВД заплатили государству 65 млрд рублей, в 7 раз меньше чем те, кто работал по упрощенной системе налогообложения.Налоги ИП на ПСНПатентная система налогообложения (ПСН) — специальный налоговый режим, который могут применять только ИП, при этом средняя численность сотрудников не должна 15 человек.ПатентПрименение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате НДС. Сейчас в ст. 346.43 НК РФ указан закрытый список из 80 видов деятельности по патенту, регионы вправе дополнить его бытовыми услугами. Утрата права на применение ПСН произойдет при превышении годового дохода в 60 млн рублей."Патентная система налогообложения подойдет тем, кто впервые пробует себя в бизнесе, боится прогореть и не планирует заниматься конкретной деятельностью длительный срок, — посоветовал финансист. — Патент можно приобрести на 1-12 месяцев. Налог при этой системе придется платить, даже если нет дохода. Его размер — 6% с потенциально возможной полученной суммы дохода."Рассчитать налог при покупке патента можно на сайте ФНС.НДФЛСогласно закону, предприниматели на патенте должны выплачивать НДФЛ за своих сотрудников. Его размер составляет 13%,15% или 30%.Страховые взносы за себяСтраховые взносы за себя при патенте составляют в 2024 году 49 500 рублей. При этом работодатель может уменьшить сумму налога за счет страховых взносов. Если сумма уплаченных взносов за себя и своих сотрудников и пособий превысила сумму налога по одному патенту, то на оставшуюся сумму можно уменьшить налог по другому патенту.Страховые взносы за сотрудниковИндивидуальные предприниматели должны платить взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование в соответствии с законом.Налоги ИП на ЕСХНЕСХН — это единый сельскохозяйственный налог. Такой налоговый режим подходит для производителей, которые занимаются сельским хозяйством, работают в растениеводстве, животноводстве и т.д.Единый налог ЕСХНСтавку налога с 2019 года регионы могут устанавливать самостоятельно, но не более 6%. Например, в Москве она будет 6%, а в Подмосковье действует нулевая ставка, то есть ИП не нужно платить налог, а только заполнять декларации. Кроме этого, предпринимателям необходимо платить НДС.НДФЛИП на едином сельхозналоге обязан платить НДФЛ за сотрудников. 13% от дохода, если он меньше 5 млн рублей за год, и 15% — с суммы дохода, которая превышает этот лимит.Страховые взносы за себяФиксированные страховые взносы за себя составляют 31,1% от размера оплаты труда, если доход меньше 300 тысяч. Когда он больше, к сумме прибавляется 1%.Страховые взносы за сотрудниковСтраховые взносы за сотрудников зависят от размера зарплаты, но рассчитываются по единому тарифу — 30% от вознаграждения.Налоги ИП на ПНДНалог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим, который ввели власти ради эксперимента. Им могут воспользоваться только ИП, которые не имеют наемных сотрудников, или самозанятые граждане. Список регионов, в которых действует налог, можно посмотреть здесь.Налог на профессиональный доходЗаконом предусмотрены налоговые ставки: 4% при расчете налога с продаж физлицам, 6% — при расчете налога с продаж организациям и ИП.Как оплатить налоги для ИП в 2024 году?Каждый налог имеет свои установленные сроки оплаты."По ОСНО идет уплата НДФЛ до 30 апреля следующего года (также 3 авансовых платежа в течение года), НДС — ежеквартально до 25 числа следующего месяца, а налог на имущество до 1 марта следующего года единоразово, — рассказал Ян Марчинский. — Нужно заполнять декларации. За 2024 год оплатить налог по УСН необходимо до 28.04.2025, а подать декларацию до 25.04.2025. ПСН — определенный процент платится до окончания срока патента. Отчитываться не нужно. ЕСХН — налог уплачивается два раза в год: до 29.07.2024 за полугодие и итоговый до 28 марта следующего года. Отчетность в виде годовой декларации".Налоговые льготыВ ряде случаев индивидуальные предприниматели могут получить налоговые льготы."В зависимости от региона они могут отличаться, — пояснил специалист. — Например, где-то на них могут рассчитывать владельцы сельхозбизнеса, а где-то туризма. Также в 2024 году рассчитывать на налоговые каникулы могут ИП, которые выбрали систему налогообложения УСН или ПСН, и зарегистрировались в качестве предприятия впервые. Они действуют до 31 декабря 2024 года. Подробную информацию можно узнать в ФЗ №266 от 31.07.2020".Решение по предоставлению ИП налоговых каникул принимают регионы, поэтому в некоторых субъектах их оформить нельзя. Информацию по этому поводу можно найти на сайте ФНС. Если ИП соответствует всем критериям для предоставления каникул, то они начинаются автоматически — никаких заявлений подавать в налоговую не нужно.Все изменения в 2024 году Наталья Зарипова, бухгалтер-эксперт "Онлайн-бухгалтерии" в банке Точка, рассказала про все изменения и особенности, касающиеся налогов для ИП в 2024 году: Страховые взносы. Меняется сумма страховых взносов, которые ИП платит за самого себя. Если ИП было открыто весь год, то в 2023 году сумма взносов составила 45 842 рубля. В 2024 году уже 49 500 рублей. Также меняется максимальная сумма дополнительных страховых взносов, которые уплачиваются в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей. В 2023 году максимальная сумма была 257 061 рубль, в 2024 году — 277 571 рубль.ЕНС и ЕНП. 31 декабря 2023 года заканчивается переходный период, в котором вместо уведомления об исчисленных суммах можно было совершать платежи на конкретный КБК налога или взноса со статусом 02, тогда данный платеж заменял уведомление об исчисленных суммах. В 2024 году все платежи нужно перечислять поручениями со статусом 01 на КБК ЕНП — 18201061201010000510. Платежи в составе ЕНП необходимо перечислять не позднее 28 числа месяца, в котором наступает срок уплаты. По УСН теперь нужно будет ежеквартально подавать уведомление об исчисленных налогах, где ИП будет показывать начисленную сумму УСН за 1,2,3 кварталы. За 4 квартал уведомление по УСН подавать не требуется, потому что будет сдана декларация по УСН. С учетом изменений уплатить УСН и сдать декларацию ИП должен:Лимиты по УСН. В 2024 году увеличится предел доходов для применения УСН. Сами ставки налога не менялись. Стандартная ставка по УСН Доходы 6% и УСН Доходы-Расходы 15% может применяться пока доход не превысит 199,35 млн рублей. С 199,35 и до 265,8 млн рублей может применяться повышенная ставка УСН Доходы 8% и УСН Доходы-Расходы 20%. И при превышении дохода в 265,8 млн рублей предприниматель теряет право применять УСН.КУДиР. С 2024 года начинают действовать новые формы книги доходов и расходов. Изменения коснулись как КУДиР на УСН, так и ПСН с ЕСХН. В КУДиР по УСН изменился титульный лист, убрали IV раздел, где отражались уплаченные страховые взносы, которые уменьшают УСН. По патенту также изменился титульный лист, раздел по доходам не поменялся. Применять новые книги необходимо по операциям с 01.01.2024 года. За 2023 год книги формируются на прежнем бланке.Декларация по УСН. В 2024 году необходимо будет сдавать декларацию по УСН за 2023 год по новой форме. Это связано с переходом на единый налоговый платеж. Из-за ЕНП перенесли сроки уплаты авансовых платежей и годового налога, что потребовало изменения самой отчетной формы: поменялись некоторые штрих-коды и строки, в которых указывается срок уплаты авансовых платежей и сроки сдачи декларации. Срок сдачи самой декларации по УСН за 2023 год для ИП до 25.04.2024 года.Уменьшение УСН и ПСН на взносы. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2023 № 389-ФЗизменился порядок уменьшения УСН Доходы и патента на сумму страховых взносов. Новый порядок вступил в силу с 31.07.2023 года, но имеет обратную силу, то есть распространяется на правоотношения, которые возникли с 01.01.2023 года. В 2024 году точно также действует этот порядок.По новым правилам ИП вправе уменьшить налог УСН не на уплаченные взносы, а на те, которые подлежат уплате. В 2024 году это сумма фиксированных взносов ИП за себя 49 500 рублей и страховые взносы в размере 1% с доходов свыше 300 000 рублей за 2023 год, которые не были использованы для уменьшения в 2023 году.Для ИП на ПСН также действует это правило, но, чтобы уменьшить патент на взносы, еще требуется подать уведомление по уменьшению патента на страховые взносы.Для ИП на УСН Доходы-расходы ничего не поменялось — чтобы включить взносы в расходы их необходимо уплатить.Мораторий на пени в 2023 году не продлен на 2024 год. В 2023 году действует мораторий на начисление пени за ошибки в уведомлении об исчисленных налогах, если на едином налоговом счете достаточно средств для погашения обязанности по уплате налога. Пени не начисляются на сумму недоимки, размер которой на день срока уплаты не превышает размер положительного сальдо ЕНС, увеличенный на сумму, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате любого налога. На текущий момент нет никаких нормативных документов о том, что мораторий на пени за ошибки в уведомлениях будет действовать и в 2024 году.

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https://ria.ru/20220331/nalogi-1781048751.html

https://ria.ru/20240122/nalog-1745396263.html

https://ria.ru/20220325/nalog-1780107096.html

https://ria.ru/20210909/kovorking-1749405896.html

https://ria.ru/20220125/patent-1769500711.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги