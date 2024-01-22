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Пушилин объяснил, почему Франция отрицает наличие наемников на Украине - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922730366.html
Пушилин объяснил, почему Франция отрицает наличие наемников на Украине
Пушилин объяснил, почему Франция отрицает наличие наемников на Украине - РИА Новости, 22.01.2024
Пушилин объяснил, почему Франция отрицает наличие наемников на Украине
Наемники из Франции воюют на территории ДНР в рядах украинской армии, это подтверждают разведданные, а в Париже отрицают это, поскольку наемничество напрямую... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:44
2024-01-22T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Наемники из Франции воюют на территории ДНР в рядах украинской армии, это подтверждают разведданные, а в Париже отрицают это, поскольку наемничество напрямую противоречит французским законам, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Вы знаете, уже и по данным разведки, и по тем мероприятиям, которые проходили на линии боевого соприкосновения, мы понимаем, что есть граждане Франции, которые воюют на стороне вооруженных формирований Украины, заключают контракты", - сказал Пушилин, комментируя заявление французского МИД о том, что их наемников на Украине нет. Он также объяснил, почему французская сторона не признает этого факта. "У них законом запрещено наемничество, и если они это признают, то это будет напрямую противоречить их закону. Но то, что они действуют всегда двойными стандартами, мы за период с 2014 года уже на себе ощутили, поэтому для меня это не удивительно. Будут отрицать, отмахиваться, потом, когда представится возможным, расскажут, что это была их такая задумка", - отметил глава республики. Пушилин добавил, что так же было и с Минскими соглашениями. "Когда (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель, (бывший президент Франции Франсуа) Олланд доказывали, публично заявляли совершенно другое, поставили свои подписи, то есть они являлись гарантами выполнения Минских соглашений, а потом сказали, что тянули время, насыщали Украину для того, чтобы она имела возможность потом совершить какие-то агрессивные действия в адрес Донбасса и не только", - напомнил Пушилин. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922714875.html
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в мире, франция, украина, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин объяснил, почему Франция отрицает наличие наемников на Украине

Пушилин: Франция отрицает данные о наемниках, потому что это нарушение закона

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Наемники из Франции воюют на территории ДНР в рядах украинской армии, это подтверждают разведданные, а в Париже отрицают это, поскольку наемничество напрямую противоречит французским законам, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Вы знаете, уже и по данным разведки, и по тем мероприятиям, которые проходили на линии боевого соприкосновения, мы понимаем, что есть граждане Франции, которые воюют на стороне вооруженных формирований Украины, заключают контракты", - сказал Пушилин, комментируя заявление французского МИД о том, что их наемников на Украине нет.
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Он также объяснил, почему французская сторона не признает этого факта. "У них законом запрещено наемничество, и если они это признают, то это будет напрямую противоречить их закону. Но то, что они действуют всегда двойными стандартами, мы за период с 2014 года уже на себе ощутили, поэтому для меня это не удивительно. Будут отрицать, отмахиваться, потом, когда представится возможным, расскажут, что это была их такая задумка", - отметил глава республики.
Пушилин добавил, что так же было и с Минскими соглашениями. "Когда (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель, (бывший президент Франции Франсуа) Олланд доказывали, публично заявляли совершенно другое, поставили свои подписи, то есть они являлись гарантами выполнения Минских соглашений, а потом сказали, что тянули время, насыщали Украину для того, чтобы она имела возможность потом совершить какие-то агрессивные действия в адрес Донбасса и не только", - напомнил Пушилин.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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