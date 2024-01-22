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СМИ: при ракетном ударе по Харькову погиб сын французского генерала - РИА Новости, 22.01.2024
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21:13 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/naemnik-1922849261.html
СМИ: при ракетном ударе по Харькову погиб сын французского генерала
СМИ: при ракетном ударе по Харькову погиб сын французского генерала - РИА Новости, 22.01.2024
СМИ: при ракетном ударе по Харькову погиб сын французского генерала
Сына французского бригадного генерала Фредерика Дриона Алексиса ликвидировали при ракетном ударе по наемникам в Харькове, пишет Sputnik Mundo. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:13
2024-01-22T21:13
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сына французского бригадного генерала Фредерика Дриона Алексиса ликвидировали при ракетном ударе по наемникам в Харькове, пишет Sputnik Mundo."Алексис происходит из семьи французской военной элиты. Его отец &lt;…&gt; в 2001 году был назначен бригадным генералом запаса", — говорится в статье.Дрион значился в списке наемников, ликвидированных при российском ракетном ударе по базе наемников в Харькове. Он принимал участие в боях на стороне ВСУ в составе второго батальона международного легиона, уточняется в публикации.Минобороны России 17 января сообщило, что армия высокоточным ударом уничтожила в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, назвав информацию об их ликвидации в Харькове "грубой манипуляцией русских".В МИД России вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли Париж, что кто-то, нарушая законодательные нормы Пятой республики, поставляет боевиков Киеву.
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Политика, Харьков, Россия, Франция, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
СМИ: при ракетном ударе по Харькову погиб сын французского генерала

Sputnik: сын французского генерала погиб при ударе ВКС по наемникам в Харькове

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сына французского бригадного генерала Фредерика Дриона Алексиса ликвидировали при ракетном ударе по наемникам в Харькове, пишет Sputnik Mundo.
«
"Алексис происходит из семьи французской военной элиты. Его отец <…> в 2001 году был назначен бригадным генералом запаса", — говорится в статье.
Дрион значился в списке наемников, ликвидированных при российском ракетном ударе по базе наемников в Харькове. Он принимал участие в боях на стороне ВСУ в составе второго батальона международного легиона, уточняется в публикации.
Минобороны России 17 января сообщило, что армия высокоточным ударом уничтожила в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, назвав информацию об их ликвидации в Харькове "грубой манипуляцией русских".
В МИД России вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли Париж, что кто-то, нарушая законодательные нормы Пятой республики, поставляет боевиков Киеву.
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