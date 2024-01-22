https://ria.ru/20240122/naemnik-1922849261.html

СМИ: при ракетном ударе по Харькову погиб сын французского генерала

СМИ: при ракетном ударе по Харькову погиб сын французского генерала - РИА Новости, 22.01.2024

СМИ: при ракетном ударе по Харькову погиб сын французского генерала

Сына французского бригадного генерала Фредерика Дриона Алексиса ликвидировали при ракетном ударе по наемникам в Харькове, пишет Sputnik Mundo. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T21:13

2024-01-22T21:13

2024-01-22T21:13

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сына французского бригадного генерала Фредерика Дриона Алексиса ликвидировали при ракетном ударе по наемникам в Харькове, пишет Sputnik Mundo."Алексис происходит из семьи французской военной элиты. Его отец <…> в 2001 году был назначен бригадным генералом запаса", — говорится в статье.Дрион значился в списке наемников, ликвидированных при российском ракетном ударе по базе наемников в Харькове. Он принимал участие в боях на стороне ВСУ в составе второго батальона международного легиона, уточняется в публикации.Минобороны России 17 января сообщило, что армия высокоточным ударом уничтожила в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, назвав информацию об их ликвидации в Харькове "грубой манипуляцией русских".В МИД России вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли Париж, что кто-то, нарушая законодательные нормы Пятой республики, поставляет боевиков Киеву.

https://ria.ru/20240122/vsu-1922841479.html

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политика, харьков, россия, франция, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф