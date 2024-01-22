https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html

СМИ: семья убитого на Украине наемника из США не может вернуть его тело

СМИ: семья убитого на Украине наемника из США не может вернуть его тело - РИА Новости, 22.01.2024

СМИ: семья убитого на Украине наемника из США не может вернуть его тело

Семья американского наемника, убитого на Украине в декабре, не может вернуть его останки, пишет газета Springfield News-Leader. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:24

2024-01-22T18:24

2024-01-22T18:24

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Семья американского наемника, убитого на Украине в декабре, не может вернуть его останки, пишет газета Springfield News-Leader. В декабре издание сообщало, что 21-летний Итан Хёртуэк стал очередным американским наемником, убитым на Украине. По словам родителей, он умер 8 декабря - в ту же неделю, когда планировался его отъезд обратно в США. По данным издания, Хёртуэк отправился на Украину в начале 2023 года и, по словам наемника из Великобритании, был боевым медиком в 131-м разведывательном батальоне, но рвался на передовую. Как пишет газета, наемник был убит в ходе российского наступления в Авдеевке. В декабре сообщалось, что семья планирует отправиться на Украину, чтобы вывезти оттуда его останки. Однако в понедельник издание сообщило, что останки тела Итана Хёртуэка по-прежнему находятся на Украине. "Останки Итана, одного из десятков граждан США, которые, как сообщается, умерли, сражаясь за Украину после российского вторжения в феврале 2022 года, находятся в том же районе, где он погиб", - пишет газета. По словам его семьи, они уже безуспешно пытались забрать останки. Теперь они ждут улучшения погодных условий, чтобы попытаться снова. Пока Итан числится как пропавший без вести, но через несколько месяцев этот статус может изменится на "убитый в бою". Если, по словам родственников Хёртуэка, все попытки забрать тело окажутся безуспешными, Украине, возможно, нужно будет получить его останки в рамках обмена, чтобы затем отправить в США. В целом отмечается, что процесс репатриации останков может занять несколько месяцев. Впрочем, как отмечает издание, это не единственный случай, когда семьи американцев пытаются забрать останки своих родственников-наемников с Украины. "Несколько американских семей прошли трудный процесс репатриации останков своих близких, убитых на Украине", - пишет газета. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922804658.html

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922748742.html

https://ria.ru/20231027/telo-1905730168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр