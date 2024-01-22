https://ria.ru/20240122/muntyan-1922782822.html

Автор Mr. Freeman Мунтян* обжаловал штраф за дискредитацию ВС России

Автор Mr. Freeman Мунтян* обжаловал штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.01.2024

Автор Mr. Freeman Мунтян* обжаловал штраф за дискредитацию ВС России

Создатель мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павел Мунтян* обжаловал штраф за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:24

2024-01-22T15:24

2024-01-22T15:24

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Создатель мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павел Мунтян* обжаловал штраф за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Поступила апелляционная жалоба Мунтяна П.А.* на постановление по делу об административном правонарушении. Дата рассмотрения не назначена", - сказали в суде. В декабре прошлого года Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна* на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Кроме того, мультипликатора объявили в розыск. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240117/protokol-1921901854.html

https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, буча, youtube, происшествия