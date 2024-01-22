https://ria.ru/20240122/msta-s-1922681890.html

Расчеты гаубиц "Мста-С" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

Расчеты гаубиц "Мста-С" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 22.01.2024

Расчеты гаубиц "Мста-С" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на купянском... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T05:07

2024-01-22T05:07

2024-01-22T05:07

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что координаты цели были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. "Военнослужащие гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили выявленные цели", - объяснили в военном ведомстве. Сообщается, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированных опорных пунктов и живой силы противника. "Работаем каждый день, независимо от погодных условий. Работаем по укрепрайонам, живой силе, бронетехнике противника. Поражали в том числе "Грады", польские "Крабы" и американские "Брэдли", стоящие на вооружении ВСУ. Мы до СВО служили все вместе, друг друга все знают и понимают. Вместе не первый год. Расчеты все слажены. Все друг за друга все могут сделать", - сказал командир орудия с позывным "Макар".

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россия, в мире, вооруженные силы украины