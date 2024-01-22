МСБ привлек 2,6 млрд рублей на фондовом рынке при поддержке МСП Банка
© iStock.com / NikadaЦифры фондового рынка на экране
© iStock.com / Nikada
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В прошлом году МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП), выступил якорным инвестором и соорганизатором выпусков биржевых облигаций 12 компаний малого и среднего предпринимательства, совокупный объем выпусков составил 2,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП.
"Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на такой механизм привлечения финансирования как размещение облигаций. Выходя на фондовый рынок, компания получает доступ к беззалоговому финансированию, что, в свою очередь, дает возможность высвобождения активов из банковского залога, а также снижает влияние банков-кредиторов на бизнес. В прошлом году выпуск облигаций компаний МСП при поддержке нашего дочернего банка встал в хорошем смысле на поток. Также в конце года мы реализовали первую в стране сделку по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП. Это новый инструмент господдержки, позволяющий снизить ставки фондирования для эмитентов, а также обеспечивающий расширение инвесторской базы", - приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк заявил, что выход на фондовый рынок удобен для компании МСП благодаря отсутствию сложного ковенантного пакета, отлагательных и дополнительных условий. Еще одним немаловажным фактором для компании становится формирование публичной истории, повышение узнаваемости бренда.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.