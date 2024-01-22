https://ria.ru/20240122/msb-1922700996.html

МСБ привлек 2,6 млрд рублей на фондовом рынке при поддержке МСП Банка

МСБ привлек 2,6 млрд рублей на фондовом рынке при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 22.01.2024

МСБ привлек 2,6 млрд рублей на фондовом рынке при поддержке МСП Банка

В прошлом году МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП), выступил якорным инвестором и соорганизатором выпусков биржевых облигаций 12 компаний... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:00

2024-01-22T10:00

2024-01-22T11:05

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В прошлом году МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП), выступил якорным инвестором и соорганизатором выпусков биржевых облигаций 12 компаний малого и среднего предпринимательства, совокупный объем выпусков составил 2,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП."Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на такой механизм привлечения финансирования как размещение облигаций. Выходя на фондовый рынок, компания получает доступ к беззалоговому финансированию, что, в свою очередь, дает возможность высвобождения активов из банковского залога, а также снижает влияние банков-кредиторов на бизнес. В прошлом году выпуск облигаций компаний МСП при поддержке нашего дочернего банка встал в хорошем смысле на поток. Также в конце года мы реализовали первую в стране сделку по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП. Это новый инструмент господдержки, позволяющий снизить ставки фондирования для эмитентов, а также обеспечивающий расширение инвесторской базы", - приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк заявил, что выход на фондовый рынок удобен для компании МСП благодаря отсутствию сложного ковенантного пакета, отлагательных и дополнительных условий. Еще одним немаловажным фактором для компании становится формирование публичной истории, повышение узнаваемости бренда.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240119/poruchitelstva-1922318904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мсп банк, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса