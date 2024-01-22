https://ria.ru/20240122/moskva-1922715668.html

В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков

В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков - РИА Новости, 22.01.2024

В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков

Ещё более 30 участков улиц войдут в зону действия парковочных разрешений в Москве с 22 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:40

2024-01-22T10:40

2024-01-22T10:40

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148366/07/1483660777_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_82b3097c4e4a6baf3bc72b7a8874e500.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ещё более 30 участков улиц войдут в зону действия парковочных разрешений в Москве с 22 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 22 января в зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков... Также с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как освобождаются быстрее. Также благодаря им уменьшается количество нарушений правил стоянки и время прибытия на место экстренных служб, что делает город безопаснее.

https://ria.ru/20231003/parkovki-1900267215.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва