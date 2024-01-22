https://ria.ru/20240122/moskva-1922715668.html
В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков
В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков - РИА Новости, 22.01.2024
В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков
Ещё более 30 участков улиц войдут в зону действия парковочных разрешений в Москве с 22 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:40
2024-01-22T10:40
2024-01-22T10:40
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ещё более 30 участков улиц войдут в зону действия парковочных разрешений в Москве с 22 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 22 января в зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков... Также с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как освобождаются быстрее. Также благодаря им уменьшается количество нарушений правил стоянки и время прибытия на место экстренных служб, что делает город безопаснее.
https://ria.ru/20231003/parkovki-1900267215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков
Более 30 участков улиц войдут в зону платных парковок в Москве с 22 февраля
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ещё более 30 участков улиц войдут в зону действия парковочных разрешений в Москве с 22 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 22 января в зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков... Также с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как освобождаются быстрее. Также благодаря им уменьшается количество нарушений правил стоянки и время прибытия на место экстренных служб, что делает город безопаснее.
В ноябре в Москве изменятся тарифы на платных парковках