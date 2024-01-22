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В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков - РИА Новости, 22.01.2024
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10:40 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/moskva-1922715668.html
В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков
В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков - РИА Новости, 22.01.2024
В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков
Ещё более 30 участков улиц войдут в зону действия парковочных разрешений в Москве с 22 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:40
2024-01-22T10:40
общество
москва
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ещё более 30 участков улиц войдут в зону действия парковочных разрешений в Москве с 22 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 22 января в зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков... Также с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как освобождаются быстрее. Также благодаря им уменьшается количество нарушений правил стоянки и время прибытия на место экстренных служб, что делает город безопаснее.
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общество, москва
Общество, Москва
В зону платных парковок в Москве вошли еще более 30 участков

Более 30 участков улиц войдут в зону платных парковок в Москве с 22 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПлатная парковка в Москве
Платная парковка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Платная парковка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ещё более 30 участков улиц войдут в зону действия парковочных разрешений в Москве с 22 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 22 января в зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков... Также с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как освобождаются быстрее. Также благодаря им уменьшается количество нарушений правил стоянки и время прибытия на место экстренных служб, что делает город безопаснее.
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