Рейтинг@Mail.ru
Сооснователь украинского "Монобанка" заявил о новых DDoS-атаках - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 22.01.2024 (обновлено: 00:28 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/monobank-1922670958.html
Сооснователь украинского "Монобанка" заявил о новых DDoS-атаках
Сооснователь украинского "Монобанка" заявил о новых DDoS-атаках - РИА Новости, 22.01.2024
Сооснователь украинского "Монобанка" заявил о новых DDoS-атаках
Украинское приложение для интернет-банкинга "Монобанк" подверглось новым DDoS-атакам, сообщил сооснователь украинского приложения Олег Гороховский. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T00:26
2024-01-22T00:28
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинское приложение для интернет-банкинга "Монобанк" подверглось новым DDoS-атакам, сообщил сооснователь украинского приложения Олег Гороховский. В субботу украинское издание "Страна.ua" писало, что украинское приложение "Монобанк" столкнулось с техническим сбоем, через приложение невозможно провести транзакции. Как отмечало издание со ссылкой на Гороховского, на банк осуществлена мощная DDoS-атака. Гороховский назвал "Монобанк" одной из "наиболее атакованных" IT-целей в стране, отметив, что DDoS-атаки идут "просто непрерывно". "Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Вот пока писал, началась новая волна", - написал он в своем Telegram-канале. Сооснователь банка также поблагодарил специалистов, работавших над решением проблемы.
https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html
https://radiosputnik.ru/20230830/khakery-1893268939.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Сооснователь украинского "Монобанка" заявил о новых DDoS-атаках

Сооснователь украинского "Монобанка" Гороховский заявил о новых DDoS-атаках

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинское приложение для интернет-банкинга "Монобанк" подверглось новым DDoS-атакам, сообщил сооснователь украинского приложения Олег Гороховский.
В субботу украинское издание "Страна.ua" писало, что украинское приложение "Монобанк" столкнулось с техническим сбоем, через приложение невозможно провести транзакции. Как отмечало издание со ссылкой на Гороховского, на банк осуществлена мощная DDoS-атака.
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт
19 января, 05:34
Гороховский назвал "Монобанк" одной из "наиболее атакованных" IT-целей в стране, отметив, что DDoS-атаки идут "просто непрерывно".
"Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Вот пока писал, началась новая волна", - написал он в своем Telegram-канале.
Сооснователь банка также поблагодарил специалистов, работавших над решением проблемы.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
ČTK: хакеры, атаковавшие банки Чехии, требовали прекратить помощь Украине
30 августа 2023, 20:37
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала