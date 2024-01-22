https://ria.ru/20240122/monobank-1922670958.html

Сооснователь украинского "Монобанка" заявил о новых DDoS-атаках

Сооснователь украинского "Монобанка" заявил о новых DDoS-атаках - РИА Новости, 22.01.2024

Сооснователь украинского "Монобанка" заявил о новых DDoS-атаках

Украинское приложение для интернет-банкинга "Монобанк" подверглось новым DDoS-атакам, сообщил сооснователь украинского приложения Олег Гороховский. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T00:26

2024-01-22T00:26

2024-01-22T00:28

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинское приложение для интернет-банкинга "Монобанк" подверглось новым DDoS-атакам, сообщил сооснователь украинского приложения Олег Гороховский. В субботу украинское издание "Страна.ua" писало, что украинское приложение "Монобанк" столкнулось с техническим сбоем, через приложение невозможно провести транзакции. Как отмечало издание со ссылкой на Гороховского, на банк осуществлена мощная DDoS-атака. Гороховский назвал "Монобанк" одной из "наиболее атакованных" IT-целей в стране, отметив, что DDoS-атаки идут "просто непрерывно". "Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Вот пока писал, началась новая волна", - написал он в своем Telegram-канале. Сооснователь банка также поблагодарил специалистов, работавших над решением проблемы.

https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html

https://radiosputnik.ru/20230830/khakery-1893268939.html

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