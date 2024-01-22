https://ria.ru/20240122/minpromtorg-1922774469.html

Минпромторг призвал обратить на маркетплейсы более пристальное внимание

Минпромторг призвал обратить на маркетплейсы более пристальное внимание - РИА Новости, 22.01.2024

Минпромторг призвал обратить на маркетплейсы более пристальное внимание

Государству пришло время обратить на отрасль электронной коммерции более пристальное внимание, в том числе с точки зрения нормативно-правового регулирования,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:55

2024-01-22T14:55

2024-01-22T14:55

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Государству пришло время обратить на отрасль электронной коммерции более пристальное внимание, в том числе с точки зрения нормативно-правового регулирования, считает статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По его словам, за пять лет оборот электронной торговли вырос в 6 раз, а маркетплейсов - в 5 раз. Так, в конце декабря, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем интернет-торговли в России за январь-ноябрь 2023 года составил 5,6 триллиона рублей, что на 26% больше аналогичного периода предшествующего года. "Есть огромный рост, есть в отрасли проблемы и, наверное, пришло время, чтобы государство обратило на эту отрасль (электронной коммерции - ред.) более пристальное внимание с точки зрения госполитики, нормативно-правового регулирования", - заявил Евтухов в эфире телеканала "Россия 24". Отвечая на вопрос про закон о дистанционной торговле, он уточнил, что проект отзыва, который учитывает позицию всех федеральных органов власти, был подготовлен и внесен в правительство, а далее он поступит в Госдуму. В октябре прошлого года Евтухов в интервью РИА Новости отмечал, что в Госдуме начинаются обсуждение законопроекта, предлагающего меры по государственному регулированию рынка онлайн-торговли в России. Говоря о том, когда этот закон может быть принят, Евтухов отметил, что пока он еще даже не прошел первое чтение, впереди предстоит его внесение в правительство, а также выдача Минпромторгом заключения. В конце мая замминистра заявлял, что Минпромторг не исключает возможности введения дополнительного регулирования для отрасли электронной коммерции, в том числе для маркетплейсов: по его словам, интернет-торговля в России активно развивается, доля маркетплейсов превышает 50% в объеме интернет-торговли, и система, возможно, сможет быть саморегулируемой и самоконтролируемой до достижения в своем развитии определенных уровней. Однако после, уже в июне, он отмечал, что пока нет необходимости вводить регулирование деятельности этого сегмента, поскольку участники рынка смогли найти компромисс.

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https://ria.ru/20231218/moratoriy-1916591763.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)