https://ria.ru/20240122/migranty-1922841344.html

Власти Турции заявили, что найденные на пляжах тела принадлежат мигрантам

Власти Турции заявили, что найденные на пляжах тела принадлежат мигрантам - РИА Новости, 22.01.2024

Власти Турции заявили, что найденные на пляжах тела принадлежат мигрантам

Усилия по опознанию тел, обнаруженных на пляжах Турции, продолжаются, вероятно, все они, кроме одного, принадлежат нелегальным мигрантам, заявил в понедельник... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T20:10

2024-01-22T20:10

2024-01-22T20:10

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турция

мугла (провинция)

анталья (провинция)

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СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Усилия по опознанию тел, обнаруженных на пляжах Турции, продолжаются, вероятно, все они, кроме одного, принадлежат нелегальным мигрантам, заявил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая. Министр написал в соцсети X, что с прошлой недели не менее восьми тел были найдены на пляжах в провинции Анталья, еще одно тело вынесло волнами на берег провинции Мугла. Ерликая сообщил, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас, но окончательно это станет известно после появления результатов ДНК-анализа. "Что касается тела на пляже Муглы, то, предварительно, речь идет об одном из троих погибших 6 января нелегальных мигрантов - их лодка пропала к югу от мыса Куртоглу", - написал министр. Остальные тела, по оценке министра, с большой вероятностью принадлежат пассажирам лодки с 90 нелегальными мигрантами, потерпевшей крушение в декабре во время движения в сторону Кипра. "Усилия по установлению личностей... продолжаются, работаем совместно и в координации с генпрокуратурой Турции", - отметил Ерликая. СМИ отмечали, что у некоторых из погибших отсутствуют части тел.

https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html

турция

мугла (провинция)

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, мугла (провинция), анталья (провинция)