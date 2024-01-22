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Власти Турции заявили, что найденные на пляжах тела принадлежат мигрантам - РИА Новости, 22.01.2024
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Туризм
 
20:10 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/migranty-1922841344.html
Власти Турции заявили, что найденные на пляжах тела принадлежат мигрантам
Власти Турции заявили, что найденные на пляжах тела принадлежат мигрантам - РИА Новости, 22.01.2024
Власти Турции заявили, что найденные на пляжах тела принадлежат мигрантам
Усилия по опознанию тел, обнаруженных на пляжах Турции, продолжаются, вероятно, все они, кроме одного, принадлежат нелегальным мигрантам, заявил в понедельник... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T20:10
2024-01-22T20:10
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в мире
турция
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СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Усилия по опознанию тел, обнаруженных на пляжах Турции, продолжаются, вероятно, все они, кроме одного, принадлежат нелегальным мигрантам, заявил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая. Министр написал в соцсети X, что с прошлой недели не менее восьми тел были найдены на пляжах в провинции Анталья, еще одно тело вынесло волнами на берег провинции Мугла. Ерликая сообщил, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас, но окончательно это станет известно после появления результатов ДНК-анализа. "Что касается тела на пляже Муглы, то, предварительно, речь идет об одном из троих погибших 6 января нелегальных мигрантов - их лодка пропала к югу от мыса Куртоглу", - написал министр. Остальные тела, по оценке министра, с большой вероятностью принадлежат пассажирам лодки с 90 нелегальными мигрантами, потерпевшей крушение в декабре во время движения в сторону Кипра. "Усилия по установлению личностей... продолжаются, работаем совместно и в координации с генпрокуратурой Турции", - отметил Ерликая. СМИ отмечали, что у некоторых из погибших отсутствуют части тел.
https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html
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в мире, турция, мугла (провинция), анталья (провинция)
Туризм, В мире, Турция, Мугла (провинция), Анталья (провинция)
Власти Турции заявили, что найденные на пляжах тела принадлежат мигрантам

МВД Турции: почти все найденные на пляжах тела принадлежат нелегальным мигрантам

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Усилия по опознанию тел, обнаруженных на пляжах Турции, продолжаются, вероятно, все они, кроме одного, принадлежат нелегальным мигрантам, заявил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая.
Министр написал в соцсети X, что с прошлой недели не менее восьми тел были найдены на пляжах в провинции Анталья, еще одно тело вынесло волнами на берег провинции Мугла.
Ерликая сообщил, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас, но окончательно это станет известно после появления результатов ДНК-анализа. "Что касается тела на пляже Муглы, то, предварительно, речь идет об одном из троих погибших 6 января нелегальных мигрантов - их лодка пропала к югу от мыса Куртоглу", - написал министр.
Остальные тела, по оценке министра, с большой вероятностью принадлежат пассажирам лодки с 90 нелегальными мигрантами, потерпевшей крушение в декабре во время движения в сторону Кипра.
«
"Усилия по установлению личностей... продолжаются, работаем совместно и в координации с генпрокуратурой Турции", - отметил Ерликая.
СМИ отмечали, что у некоторых из погибших отсутствуют части тел.
Надежда Ярыгина
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13 января, 08:00
 
ТуризмВ миреТурцияМугла (провинция)Анталья (провинция)
 
 
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