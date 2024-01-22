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На заседании госсовета Союзного государства обсудят развитие инфраструктуры - РИА Новости, 22.01.2024
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12:23 22.01.2024 (обновлено: 12:29 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/mezentsev-1922739371.html
На заседании госсовета Союзного государства обсудят развитие инфраструктуры
На заседании госсовета Союзного государства обсудят развитие инфраструктуры - РИА Новости, 22.01.2024
На заседании госсовета Союзного государства обсудят развитие инфраструктуры
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что на предстоящем в скором времени заседании Высшего госсовета СГ (ВГС)... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:23
2024-01-22T12:29
союзное государство
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
экономика
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что на предстоящем в скором времени заседании Высшего госсовета СГ (ВГС) предложено обсудить развитие транспортной инфраструктуры и научно-технологическое развитие союза двух стран. "Я представил предложения сторон по предстоящему заседанию ВГС: это и доклады правительств о том, что сделано, и доклады министров иностранных дел о той работе, которую они проводят в рамках согласованной внешней политики, предложения минтрансов о развитии транспортной инфраструктуры, железнодорожного транспорта Союзного государства. По-особому видим документ о стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года", - сказал Мезенцев журналистам по итогам своей встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, также подготовлен проект постановления ВГС, которым предполагается создание единой медиакомпании Союзного государства. Мезенцев отметил, что практически завершена работа над 28 союзными программами по углублению экономической интеграции Белоруссии и России. "Стороны вышли на трехлетний план работы в поддержку той практики, которая была сформирована при реализации масштабного интеграционного документа, который и есть 28 союзных программ", - добавил он. По словам Мезенцева, заседание ВГС СГ состоится в самом скором времени.
https://ria.ru/20231231/sg-1919245987.html
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, экономика
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев, Экономика
На заседании госсовета Союзного государства обсудят развитие инфраструктуры

Мезенцев предложил обсудить транспортную и научную сферы Союзного государства

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что на предстоящем в скором времени заседании Высшего госсовета СГ (ВГС) предложено обсудить развитие транспортной инфраструктуры и научно-технологическое развитие союза двух стран.
"Я представил предложения сторон по предстоящему заседанию ВГС: это и доклады правительств о том, что сделано, и доклады министров иностранных дел о той работе, которую они проводят в рамках согласованной внешней политики, предложения минтрансов о развитии транспортной инфраструктуры, железнодорожного транспорта Союзного государства. По-особому видим документ о стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года", - сказал Мезенцев журналистам по итогам своей встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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По его словам, также подготовлен проект постановления ВГС, которым предполагается создание единой медиакомпании Союзного государства.
Мезенцев отметил, что практически завершена работа над 28 союзными программами по углублению экономической интеграции Белоруссии и России. "Стороны вышли на трехлетний план работы в поддержку той практики, которая была сформирована при реализации масштабного интеграционного документа, который и есть 28 союзных программ", - добавил он.
По словам Мезенцева, заседание ВГС СГ состоится в самом скором времени.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоДмитрий МезенцевЭкономика
 
 
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