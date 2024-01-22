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Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске - РИА Новости, 22.01.2024
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23:45 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/medvedev-1922860512.html
Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске
Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске - РИА Новости, 22.01.2024
Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T23:45
2024-01-22T23:45
россия
аляска
сша
дмитрий медведев
владимир путин
государственный департамент сша
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, пошутил, что война неизбежна. "По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. В конце сообщения он добавил смеющийся эмодзи. Представитель госдепартамента заявил в понедельник, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Он отвечал на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа "незаконной". Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го. Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. Американское издание Newsweek в понедельник сослалось на неких "ультранационалистических блогеров", которые, по его данным, интерпретируют подписанный документ как основание для претензий к соседям РФ, включая США.
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россия, аляска, сша, дмитрий медведев, владимир путин, государственный департамент сша
Россия, Аляска, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Государственный департамент США
Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске

Медведев с иронией ответил на заявление Госдепа об Аляске: война неизбежна

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, пошутил, что война неизбежна.
«
"По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
В конце сообщения он добавил смеющийся эмодзи.
Представитель госдепартамента заявил в понедельник, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Он отвечал на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа "незаконной". Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го.
Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.
Американское издание Newsweek в понедельник сослалось на неких "ультранационалистических блогеров", которые, по его данным, интерпретируют подписанный документ как основание для претензий к соседям РФ, включая США.
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РоссияАляскаСШАДмитрий МедведевВладимир ПутинГосударственный департамент США
 
 
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