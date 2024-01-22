https://ria.ru/20240122/medvedev-1922860512.html

Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске

Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске - РИА Новости, 22.01.2024

Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T23:45

2024-01-22T23:45

2024-01-22T23:45

россия

аляска

сша

дмитрий медведев

владимир путин

государственный департамент сша

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов представителя американского госдепа о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, пошутил, что война неизбежна. "По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. В конце сообщения он добавил смеющийся эмодзи. Представитель госдепартамента заявил в понедельник, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Он отвечал на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа "незаконной". Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го. Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. Американское издание Newsweek в понедельник сослалось на неких "ультранационалистических блогеров", которые, по его данным, интерпретируют подписанный документ как основание для претензий к соседям РФ, включая США.

https://ria.ru/20231209/ssha-1914750833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, аляска, сша, дмитрий медведев, владимир путин, государственный департамент сша