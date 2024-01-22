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В Нижегородской области арестовали мать, ударившую младенца головой об пол
В Нижегородской области арестовали мать, ударившую младенца головой об пол - РИА Новости, 22.01.2024
В Нижегородской области арестовали мать, ударившую младенца головой об пол
Жительницу Нижегородской области, ударившую трехмесячную дочь головой об пол, а затем пытавшуюся добить ее ногой, арестовали за попытку убийства, сообщатся на... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:29
2024-01-22T17:29
2024-01-22T17:29
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, ударившую трехмесячную дочь головой об пол, а затем пытавшуюся добить ее ногой, арестовали за попытку убийства, сообщатся на сайте Городецкого городского суда. По версии следствия, в ночь на 7 января находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина "с целью убийства трехмесячной дочери, взяв ее за ноги, с силой кинула об пол комнаты квартиры, а затем ногой с силой нанесла ей не менее одного удара в область головы". Остановить буйную сумел находившийся в квартире посторонний мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего). "Городецким городским судом Нижегородской области женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть по 14 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас ребенок находится в медицинском учреждении.
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Происшествия, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области арестовали мать, ударившую младенца головой об пол
Под Нижним Новгородом арестовали мать, ударившую 3-месячную дочь головой об пол
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, ударившую трехмесячную дочь головой об пол, а затем пытавшуюся добить ее ногой, арестовали за попытку убийства, сообщатся на сайте Городецкого городского суда.
По версии следствия, в ночь на 7 января находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина "с целью убийства трехмесячной дочери, взяв ее за ноги, с силой кинула об пол комнаты квартиры, а затем ногой с силой нанесла ей не менее одного удара в область головы". Остановить буйную сумел находившийся в квартире посторонний мужчина.
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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ
(покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего).
«
"Городецким городским судом Нижегородской области женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть по 14 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ребенок находится в медицинском учреждении.
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