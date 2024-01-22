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Маск нанес тяжелый удар по Байдену - РИА Новости, 22.01.2024
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00:54 22.01.2024
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Маск нанес тяжелый удар по Байдену
Маск нанес тяжелый удар по Байдену - РИА Новости, 22.01.2024
Маск нанес тяжелый удар по Байдену
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США, об этом он написал в социальной... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T00:54
2024-01-22T00:54
в мире
сша
джо байден
илон маск
дональд трамп
выборы президента сша
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США, об этом он написал в социальной сети X.Так знаменитый миллиардер прокомментировал собственное интервью американскому телеканалу CNBC, в котором он заявил, что голосовал за Байдена на выборах 2020 года."Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз", — написал Маск.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США
Маск нанес тяжелый удар по Байдену

Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах президента США

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США, об этом он написал в социальной сети X.
Так знаменитый миллиардер прокомментировал собственное интервью американскому телеканалу CNBC, в котором он заявил, что голосовал за Байдена на выборах 2020 года.
«
"Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз", — написал Маск.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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В миреСШАДжо БайденИлон МаскДональд ТрампВыборы президента США
 
 
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