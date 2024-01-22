https://ria.ru/20240122/mask-1922672408.html
Маск нанес тяжелый удар по Байдену
Маск нанес тяжелый удар по Байдену - РИА Новости, 22.01.2024
Маск нанес тяжелый удар по Байдену
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США, об этом он написал в социальной... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T00:54
2024-01-22T00:54
2024-01-22T00:54
в мире
сша
джо байден
илон маск
дональд трамп
выборы президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США, об этом он написал в социальной сети X.Так знаменитый миллиардер прокомментировал собственное интервью американскому телеканалу CNBC, в котором он заявил, что голосовал за Байдена на выборах 2020 года."Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз", — написал Маск.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
https://ria.ru/20240121/tramp-1922565455.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США
Маск нанес тяжелый удар по Байдену
Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах президента США