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Маск нанес тяжелый удар по Байдену

Маск нанес тяжелый удар по Байдену - РИА Новости, 22.01.2024

Маск нанес тяжелый удар по Байдену

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США, об этом он написал в социальной... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T00:54

2024-01-22T00:54

2024-01-22T00:54

в мире

сша

джо байден

илон маск

дональд трамп

выборы президента сша

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США, об этом он написал в социальной сети X.Так знаменитый миллиардер прокомментировал собственное интервью американскому телеканалу CNBC, в котором он заявил, что голосовал за Байдена на выборах 2020 года."Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз", — написал Маск.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20240121/tramp-1922565455.html

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в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша