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Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет" нежелательной организацией - РИА Новости, 22.01.2024
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21:56 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/lugovoy-1922853274.html
Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет" нежелательной организацией
Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет" нежелательной организацией - РИА Новости, 22.01.2024
Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет" нежелательной организацией
Депутат ГД Андрей Луговой сообщил в своем Telegram-канале, что Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет России" нежелательной организацией на территории РФ... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T21:56
2024-01-22T21:56
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутат ГД Андрей Луговой сообщил в своем Telegram-канале, что Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет России" нежелательной организацией на территории РФ по его запросу. "Антивоенный комитет" - это объединение, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ. Как сообщил Луговой, "детище опального олигарха, уголовника и иноагента Михаила Ходорковского"* был создан в феврале 2022 года. "Генеральной прокуратурой РФ от 11 января 2024 года принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности незарегистрированной международной неправительственной организации Russian antiwar committee ("Антивоенный комитет России") и ее ассоциированных членов Russie-Libertes (Франция) и La Asocicion de Rusos Libres (Испания)", - следует из ответного письма первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разикина в адрес Лугового.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, франция, испания, андрей луговой, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Россия, Франция, Испания, Андрей Луговой, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет" нежелательной организацией

Луговой сообщил, что "Антивоенный комитет" признан нежелательной организацией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутат ГД Андрей Луговой сообщил в своем Telegram-канале, что Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет России" нежелательной организацией на территории РФ по его запросу.
"Антивоенный комитет" - это объединение, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ. Как сообщил Луговой, "детище опального олигарха, уголовника и иноагента Михаила Ходорковского"* был создан в феврале 2022 года.
«
"Генеральной прокуратурой РФ от 11 января 2024 года принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности незарегистрированной международной неправительственной организации Russian antiwar committee ("Антивоенный комитет России") и ее ассоциированных членов Russie-Libertes (Франция) и La Asocicion de Rusos Libres (Испания)", - следует из ответного письма первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разикина в адрес Лугового.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РоссияФранцияИспанияАндрей ЛуговойГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
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