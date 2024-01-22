https://ria.ru/20240122/lugovoy-1922853274.html

Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет" нежелательной организацией

Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет" нежелательной организацией - РИА Новости, 22.01.2024

Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет" нежелательной организацией

Депутат ГД Андрей Луговой сообщил в своем Telegram-канале, что Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет России" нежелательной организацией на территории РФ... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T21:56

2024-01-22T21:56

2024-01-22T21:56

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франция

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андрей луговой

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутат ГД Андрей Луговой сообщил в своем Telegram-канале, что Генпрокуратура признала "Антивоенный комитет России" нежелательной организацией на территории РФ по его запросу. "Антивоенный комитет" - это объединение, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ. Как сообщил Луговой, "детище опального олигарха, уголовника и иноагента Михаила Ходорковского"* был создан в феврале 2022 года. "Генеральной прокуратурой РФ от 11 января 2024 года принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности незарегистрированной международной неправительственной организации Russian antiwar committee ("Антивоенный комитет России") и ее ассоциированных членов Russie-Libertes (Франция) и La Asocicion de Rusos Libres (Испания)", - следует из ответного письма первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разикина в адрес Лугового.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231220/khodorkovskiy-1916918537.html

россия

франция

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, франция, испания, андрей луговой, генеральная прокуратура рф, госдума рф