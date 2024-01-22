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Лесовозы начнут контролировать из космоса - РИА Новости, 22.01.2024
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08:30 22.01.2024 (обновлено: 09:24 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/lesovoz-1922690459.html
Лесовозы начнут контролировать из космоса
Лесовозы начнут контролировать из космоса - РИА Новости, 22.01.2024
Лесовозы начнут контролировать из космоса
Весной 2024 года в Архангельской и Ульяновской областях пройдет эксперимент по наблюдению за специальной техникой лесной отрасли с помощью навигационной... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:30
2024-01-22T09:24
технологии
архангельское
ульяновская область
россия
виктория абрамченко
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
эра-глонасс
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Весной 2024 года в Архангельской и Ульяновской областях пройдет эксперимент по наблюдению за специальной техникой лесной отрасли с помощью навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга. "Эксперимент по внедрению нового подхода пройдет весной 2024 года в Архангельской и Ульяновской областях, после чего под космический контроль поставят каждый кузов - средствами ГЛОНАСС будут оборудованы лесовозы, лесозаготовительная и лесопожарная техника", - говорится в сообщении. В ведомстве считают, что интеграция данных между Федеральной государственной информационной системой лесного комплекса (ФГИС ЛК) и навигационной системой "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит усилить контроль за оборотом древесины. Отмечается, что Архангельская и Ульяновская области выбраны в качестве пилотных, поскольку первыми начали работать в единой информационной системе лесного хозяйства. По словам заместителя главы Рослесхоза Вячеслава Спиренкова, полученный опыт можно будет транслировать по всей стране и провести полномасштабную цифровизацию отрасли. Как уточнили в ведомстве, данные при движении машины будут отправляться каждые 15 минут или каждые 5 километров, если машина на стоянке - то каждые два часа. "Аргумент недобросовестных перевозчиков, что не везде "ловит связь" не пройдет. При отсутствии возможности передачи навигационной информации специальное устройство автоматически сохранит ее в своей внутренней памяти", - подчеркнули в Рослесинфорге. Согласно законодательству, с 1 января 2025 года лесопожарной и лесозаготовительной технике без средств навигационного контроля работать будет запрещено. ФГИС ЛК заработала в пилотном режиме с 1 сентября 2023 года в Московской, Архангельской и Ульяновской областях. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявляла, что система должна стать "цифровым двойником леса".
https://realty.ria.ru/20230727/zemlya-1886642117.html
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технологии, архангельское, ульяновская область, россия, виктория абрамченко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), эра-глонасс
Технологии, Архангельское, Ульяновская область, Россия, Виктория Абрамченко, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), ЭРА-ГЛОНАСС
Лесовозы начнут контролировать из космоса

Рослесинфорг: весной пройдет эксперимент по наблюдению за лесовозами из космоса

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесовоз везет древесину в Красноярском крае
Лесовоз везет древесину в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Лесовоз везет древесину в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Весной 2024 года в Архангельской и Ульяновской областях пройдет эксперимент по наблюдению за специальной техникой лесной отрасли с помощью навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.
"Эксперимент по внедрению нового подхода пройдет весной 2024 года в Архангельской и Ульяновской областях, после чего под космический контроль поставят каждый кузов - средствами ГЛОНАСС будут оборудованы лесовозы, лесозаготовительная и лесопожарная техника", - говорится в сообщении.
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В ведомстве считают, что интеграция данных между Федеральной государственной информационной системой лесного комплекса (ФГИС ЛК) и навигационной системой "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит усилить контроль за оборотом древесины.
Отмечается, что Архангельская и Ульяновская области выбраны в качестве пилотных, поскольку первыми начали работать в единой информационной системе лесного хозяйства. По словам заместителя главы Рослесхоза Вячеслава Спиренкова, полученный опыт можно будет транслировать по всей стране и провести полномасштабную цифровизацию отрасли.
Как уточнили в ведомстве, данные при движении машины будут отправляться каждые 15 минут или каждые 5 километров, если машина на стоянке - то каждые два часа.
"Аргумент недобросовестных перевозчиков, что не везде "ловит связь" не пройдет. При отсутствии возможности передачи навигационной информации специальное устройство автоматически сохранит ее в своей внутренней памяти", - подчеркнули в Рослесинфорге.
Согласно законодательству, с 1 января 2025 года лесопожарной и лесозаготовительной технике без средств навигационного контроля работать будет запрещено.
ФГИС ЛК заработала в пилотном режиме с 1 сентября 2023 года в Московской, Архангельской и Ульяновской областях. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявляла, что система должна стать "цифровым двойником леса".
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