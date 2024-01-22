https://ria.ru/20240122/lesovoz-1922690459.html

Лесовозы начнут контролировать из космоса

Лесовозы начнут контролировать из космоса - РИА Новости, 22.01.2024

Лесовозы начнут контролировать из космоса

Весной 2024 года в Архангельской и Ульяновской областях пройдет эксперимент по наблюдению за специальной техникой лесной отрасли с помощью навигационной... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T08:30

2024-01-22T08:30

2024-01-22T09:24

технологии

архангельское

ульяновская область

россия

виктория абрамченко

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

эра-глонасс

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Весной 2024 года в Архангельской и Ульяновской областях пройдет эксперимент по наблюдению за специальной техникой лесной отрасли с помощью навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга. "Эксперимент по внедрению нового подхода пройдет весной 2024 года в Архангельской и Ульяновской областях, после чего под космический контроль поставят каждый кузов - средствами ГЛОНАСС будут оборудованы лесовозы, лесозаготовительная и лесопожарная техника", - говорится в сообщении. В ведомстве считают, что интеграция данных между Федеральной государственной информационной системой лесного комплекса (ФГИС ЛК) и навигационной системой "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит усилить контроль за оборотом древесины. Отмечается, что Архангельская и Ульяновская области выбраны в качестве пилотных, поскольку первыми начали работать в единой информационной системе лесного хозяйства. По словам заместителя главы Рослесхоза Вячеслава Спиренкова, полученный опыт можно будет транслировать по всей стране и провести полномасштабную цифровизацию отрасли. Как уточнили в ведомстве, данные при движении машины будут отправляться каждые 15 минут или каждые 5 километров, если машина на стоянке - то каждые два часа. "Аргумент недобросовестных перевозчиков, что не везде "ловит связь" не пройдет. При отсутствии возможности передачи навигационной информации специальное устройство автоматически сохранит ее в своей внутренней памяти", - подчеркнули в Рослесинфорге. Согласно законодательству, с 1 января 2025 года лесопожарной и лесозаготовительной технике без средств навигационного контроля работать будет запрещено. ФГИС ЛК заработала в пилотном режиме с 1 сентября 2023 года в Московской, Архангельской и Ульяновской областях. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявляла, что система должна стать "цифровым двойником леса".

https://realty.ria.ru/20230727/zemlya-1886642117.html

https://ria.ru/20180514/1520523419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, архангельское, ульяновская область, россия, виктория абрамченко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), эра-глонасс