https://ria.ru/20240122/lenoblast-1922673963.html

В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности

В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.01.2024

В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности

В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, подразделения охраны и силовые структуры получили приказы... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T01:17

2024-01-22T01:17

2024-01-22T08:33

усть-луга

ленинградская область

кингисеппский район

новатэк

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения, сообщает областное правительство."Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", - говорится в сообщении.Пожар на терминале в Усть-ЛугеВ ночь на воскресенье на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, персонал эвакуировали.Утром в воскресенье возгорание удалось локализовать.В Кингисеппском районе, где находится Усть-Луга, ввели режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района сообщали, что пожар на терминале "Новатэк" в Усть-Луге локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров."Новатэк" позднее сообщил, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.Атаки украинских беспилотниковВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в ночь на воскресенье четыре украинских БПЛА сбили в Смоленской области, еще один дрон поздно вечером в субботу был уничтожен в Тульской области.В ряде приграничных с Украиной регионов введен повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240121/pozhar-1922612995.html

https://ria.ru/20240121/pozhar-1922566189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

усть-луга, ленинградская область, кингисеппский район, новатэк, вооруженные силы украины, происшествия