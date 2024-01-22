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В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.01.2024
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01:17 22.01.2024 (обновлено: 08:33 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/lenoblast-1922673963.html
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.01.2024
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности
В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, подразделения охраны и силовые структуры получили приказы... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T01:17
2024-01-22T08:33
усть-луга
ленинградская область
кингисеппский район
новатэк
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения, сообщает областное правительство."Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", - говорится в сообщении.Пожар на терминале в Усть-ЛугеВ ночь на воскресенье на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, персонал эвакуировали.Утром в воскресенье возгорание удалось локализовать.В Кингисеппском районе, где находится Усть-Луга, ввели режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района сообщали, что пожар на терминале "Новатэк" в Усть-Луге локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров."Новатэк" позднее сообщил, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.Атаки украинских беспилотниковВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в ночь на воскресенье четыре украинских БПЛА сбили в Смоленской области, еще один дрон поздно вечером в субботу был уничтожен в Тульской области.В ряде приграничных с Украиной регионов введен повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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усть-луга, ленинградская область, кингисеппский район, новатэк, вооруженные силы украины, происшествия
Усть-Луга, Ленинградская область, Кингисеппский район, Новатэк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности

В Ленинградской области ввели особый режим на случай появления беспилотников ВСУ

© Фото : Морской порт Усть-ЛугаМорской порт Усть-Луга
Морской порт Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Морской порт Усть-Луга
Морской порт Усть-Луга. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения, сообщает областное правительство.
«
"Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", - говорится в сообщении.

Пожар на терминале в Усть-Луге

В ночь на воскресенье на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, персонал эвакуировали.
Утром в воскресенье возгорание удалось локализовать.
Тушение пожара на терминале Новатэка в Усть-Луге - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Службы продолжают тушить пожар на терминале "Новатэка" в Ленобласти
Вчера, 14:35
В Кингисеппском районе, где находится Усть-Луга, ввели режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района сообщали, что пожар на терминале "Новатэк" в Усть-Луге локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров.
"Новатэк" позднее сообщил, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.

Атаки украинских беспилотников

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в ночь на воскресенье четыре украинских БПЛА сбили в Смоленской области, еще один дрон поздно вечером в субботу был уничтожен в Тульской области.
В ряде приграничных с Украиной регионов введен повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Морской порт Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Пожар в порту Усть-Луги сняли на видео
Вчера, 05:10
 
Усть-ЛугаЛенинградская областьКингисеппский районНоватэкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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