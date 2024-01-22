В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности
В Ленинградской области ввели особый режим на случай появления беспилотников ВСУ
Морской порт Усть-Луга. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения, сообщает областное правительство.
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"Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", - говорится в сообщении.
Пожар на терминале в Усть-Луге
В ночь на воскресенье на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, персонал эвакуировали.
Утром в воскресенье возгорание удалось локализовать.
В Кингисеппском районе, где находится Усть-Луга, ввели режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района сообщали, что пожар на терминале "Новатэк" в Усть-Луге локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров.
"Новатэк" позднее сообщил, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия.
Атаки украинских беспилотников
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в ночь на воскресенье четыре украинских БПЛА сбили в Смоленской области, еще один дрон поздно вечером в субботу был уничтожен в Тульской области.
В ряде приграничных с Украиной регионов введен повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.