https://ria.ru/20240122/leningrad-1922834632.html

Беглов: непокоренный Ленинград доказал миру, что Россию невозможно победить

Беглов: непокоренный Ленинград доказал миру, что Россию невозможно победить - РИА Новости, 22.01.2024

Беглов: непокоренный Ленинград доказал миру, что Россию невозможно победить

Пример непокоренного Ленинграда доказал всему миру, что нашу страну победить невозможно, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:08

2024-01-22T19:08

2024-01-22T19:08

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санкт-петербург

александр беглов

санкт-петербургский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Пример непокоренного Ленинграда доказал всему миру, что нашу страну победить невозможно, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "У каждой ленинградской семьи была своя блокадная история, а объединяет их одно: выдержали блокаду, выстояли и победили те, кто жил не только для себя, те, кого двигали вперед ответственность и чувство долга перед своими близкими, перед любимым городом, перед Родиной. Это главное, чему мы учимся у поколения победителей. Низкий им поклон. Пример непокоренного Ленинграда доказал всему миру, что наш народ, нашу страну – победить невозможно", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". Он отметил, что дни между 18 января (Днем прорыва блокады) и Днем полного освобождения Ленинграда - 27 января - всегда были и будут особенными для Северной столицы. "Но в этом году мы вывели торжества на новый уровень. По поручению нашего президента, мы отмечаем эту дату с размахом, какого заслуживает этот священный день, с максимальным уважением к павшим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, с искренней заботой о живых ветеранах, с предельным вниманием к деталям совершенного ими подвига и великой нравственной силе примера, который они подали", - сказал Беглов. Он также напомнил, что на Пискаревском мемориальном кладбище 18 января была открыта новая мемориальная плита, которая будет напоминать миру об официальном признании блокады Ленинграда геноцидом. По его словам, долг перед павшими и живыми защитниками Ленинграда – не просто собирать и сохранять свидетельства о блокаде, а как можно больше рассказывать о подвиге непокоренного города новым поколениям. "Защитники и жители блокадного города – наши герои, живые носители исторической правды. Против их свидетельств бессильны любые попытки переписать историю, любая клевета на нашу страну. Сегодня Россия под руководством нашего президента защищает свои рубежи и своих соотечественников, защищает жизни людей. А нас бесстыдно и нагло обвиняют и учат гуманизму те, кто 8 десятилетий назад пришли к Ленинграду с огнем и мечом, взяли город в кольцо, убили и уморили голодом и холодом больше миллиона мирных ленинградцев. 11 европейских стран салютовали фашистам и воевали под Ленинградом", - сказал губернатор. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240122/proektsii-1922795928.html

https://ria.ru/20240118/blokada-1922075514.html

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общество, ленинград, россия, санкт-петербург, александр беглов, санкт-петербургский городской суд