Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал "формулу мира Зеленского" путем в никуда - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/lavrov-1922830586.html
Лавров назвал "формулу мира Зеленского" путем в никуда
Лавров назвал "формулу мира Зеленского" путем в никуда - РИА Новости, 22.01.2024
Лавров назвал "формулу мира Зеленского" путем в никуда
Так называемая "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы - это путь в никуда, и чем раньше в США и ЕС это осознают, тем лучше для них самих, заявил... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:45
2024-01-22T18:45
в мире
украина
россия
сергей лавров
оон
евросоюз
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
ООН, 22 янв - РИА Новости. Так называемая "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы - это путь в никуда, и чем раньше в США и ЕС это осознают, тем лучше для них самих, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", - сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240122/peregovory-1922828142.html
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922827330.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, оон, евросоюз, москва
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз, Москва
Лавров назвал "формулу мира Зеленского" путем в никуда

Лавров: "формула мира Зеленского" — путь в никуда, Западу надо скорее это понять

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 янв - РИА Новости. Так называемая "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы - это путь в никуда, и чем раньше в США и ЕС это осознают, тем лучше для них самих, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", - сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Сергей Лавров
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Вчера, 18:36
«
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней
Вчера, 18:33
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровООНЕвросоюзМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала