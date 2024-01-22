https://ria.ru/20240122/lavrov-1922830586.html
Лавров назвал "формулу мира Зеленского" путем в никуда
Лавров назвал "формулу мира Зеленского" путем в никуда - РИА Новости, 22.01.2024
Лавров назвал "формулу мира Зеленского" путем в никуда
Так называемая "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы - это путь в никуда, и чем раньше в США и ЕС это осознают, тем лучше для них самих, заявил... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:45
2024-01-22T18:45
2024-01-22T18:45
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Так называемая "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы - это путь в никуда, и чем раньше в США и ЕС это осознают, тем лучше для них самих, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", - сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240122/peregovory-1922828142.html
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922827330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров, оон, евросоюз, москва
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз, Москва
Лавров назвал "формулу мира Зеленского" путем в никуда
Лавров: "формула мира Зеленского" — путь в никуда, Западу надо скорее это понять
ООН, 22 янв - РИА Новости. Так называемая "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы - это путь в никуда, и чем раньше в США и ЕС это осознают, тем лучше для них самих, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Печально, что секретариат ООН
рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне
, Лондоне
, Париже
, Брюсселе
это осознают, тем лучше будет и для Украины
, и для Запада", - сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
«
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом
, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве
считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней