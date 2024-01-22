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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 22.01.2024 (обновлено: 18:07 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/lavrov-1922821268.html
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.01.2024
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где сегодня пройдет запрошенное Россией заседание Совета безопасности по Украине, передает... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:04
2024-01-22T18:07
в мире
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сергей лавров
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ситуация в днр и лнр
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ООН, 22 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где сегодня пройдет запрошенное Россией заседание Совета безопасности по Украине, передает корреспондент РИА Новости.Сегодняшнее заседание созвано в связи с поставками западных вооружений Киеву. Одной из центральных тем обсуждения станет вчерашний обстрел ВСУ Донецка сообщил ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По данным российских следственных органов, атаки по Донецку 21 января осуществлялись с применением поставленных киевскому режиму странами НАТО артиллерийских орудий. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил этот обстрел. Планируется, что с докладом на заседании выступит заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.Ожидается, что визит Лаврова в ООН продлится до 24 января. Во вторник он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Заседание пройдет на министерском уровне.Говоря ранее на пресс-конференции о предстоящем заседании СБ ООН по ближневосточной тематике, Лавров заявил, что намерен изложить на встрече "предложения, нацеленные именно на возобновление коллективных начал, а не на попытки "порешать" все в одиночку". По его словам, при решении ближневосточного конфликта нужно полагаться на коллективную работу, "от которой США уже отвыкли, они привыкли диктовать".
https://ria.ru/20240118/vstrecha-1922217633.html
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в мире, нью-йорк (город), оон, россия, сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Нью-Йорк (город), ООН, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в заседаниях Совбеза

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где сегодня пройдет запрошенное Россией заседание Совета безопасности по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодняшнее заседание созвано в связи с поставками западных вооружений Киеву. Одной из центральных тем обсуждения станет вчерашний обстрел ВСУ Донецка сообщил ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Сергей Лавров и Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
ООН заявила, что Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе
18 января, 21:17
По данным российских следственных органов, атаки по Донецку 21 января осуществлялись с применением поставленных киевскому режиму странами НАТО артиллерийских орудий. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил этот обстрел. Планируется, что с докладом на заседании выступит заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
Ожидается, что визит Лаврова в ООН продлится до 24 января. Во вторник он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Заседание пройдет на министерском уровне.
Говоря ранее на пресс-конференции о предстоящем заседании СБ ООН по ближневосточной тематике, Лавров заявил, что намерен изложить на встрече "предложения, нацеленные именно на возобновление коллективных начал, а не на попытки "порешать" все в одиночку". По его словам, при решении ближневосточного конфликта нужно полагаться на коллективную работу, "от которой США уже отвыкли, они привыкли диктовать".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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13 декабря 2023, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНью-Йорк (город)ООНРоссияСергей ЛавровУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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