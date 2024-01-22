Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН
Глава МИД Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседании СБ ООН
© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что визит министра в ООН продлится с 22 по 24 января. Он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании СБ по украинской проблематике.
Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил журналистам, что никаких контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном у Лаврова не запланировано.
Последний раз министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Тогда посольство США выдало журналистам, сопровождавшим Лаврова в поездке, визы типа C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.
Тогда посольство США выдало журналистам, сопровождавшим Лаврова в поездке, визы типа C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.
В этот раз журналисты пула получили визы категории I с правом однократного въезда - неиммиграционные визы для иностранных журналистов и сотрудников СМИ.