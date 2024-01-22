https://ria.ru/20240122/lavrov-1922681160.html

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН - РИА Новости, 22.01.2024

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T04:52

2024-01-22T04:52

2024-01-22T05:46

нью-йорк (город)

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сергей лавров

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оон

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НЬЮ-ЙОРК, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что визит министра в ООН продлится с 22 по 24 января. Он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании СБ по украинской проблематике.Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил журналистам, что никаких контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном у Лаврова не запланировано.Последний раз министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.Тогда посольство США выдало журналистам, сопровождавшим Лаврова в поездке, визы типа C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.В этот раз журналисты пула получили визы категории I с правом однократного въезда - неиммиграционные визы для иностранных журналистов и сотрудников СМИ.

https://ria.ru/20240121/donetsk-1922663489.html

https://ria.ru/20231213/oon-1915498150.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), россия, ближний восток, сергей лавров, сергей рябков, энтони блинкен, оон, совет безопасности оон, в мире, сша