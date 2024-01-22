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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН - РИА Новости, 22.01.2024
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04:52 22.01.2024 (обновлено: 05:46 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/lavrov-1922681160.html
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН - РИА Новости, 22.01.2024
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T04:52
2024-01-22T05:46
нью-йорк (город)
россия
ближний восток
сергей лавров
сергей рябков
энтони блинкен
оон
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НЬЮ-ЙОРК, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что визит министра в ООН продлится с 22 по 24 января. Он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании СБ по украинской проблематике.Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил журналистам, что никаких контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном у Лаврова не запланировано.Последний раз министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.Тогда посольство США выдало журналистам, сопровождавшим Лаврова в поездке, визы типа C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.В этот раз журналисты пула получили визы категории I с правом однократного въезда - неиммиграционные визы для иностранных журналистов и сотрудников СМИ.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922663489.html
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нью-йорк (город), россия, ближний восток, сергей лавров, сергей рябков, энтони блинкен, оон, совет безопасности оон, в мире, сша
Нью-Йорк (город), Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Энтони Блинкен, ООН, Совет Безопасности ООН, В мире, США
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

Глава МИД Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседании СБ ООН

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что визит министра в ООН продлится с 22 по 24 января. Он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании СБ по украинской проблематике.
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Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил журналистам, что никаких контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном у Лаврова не запланировано.
Последний раз министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Тогда посольство США выдало журналистам, сопровождавшим Лаврова в поездке, визы типа C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.
В этот раз журналисты пула получили визы категории I с правом однократного въезда - неиммиграционные визы для иностранных журналистов и сотрудников СМИ.
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Нью-Йорк (город)РоссияБлижний ВостокСергей ЛавровСергей РябковЭнтони БлинкенООНСовет Безопасности ООНВ миреСША
 
 
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