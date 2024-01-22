https://ria.ru/20240122/lavrov-1922671262.html

Лавров отправляется в Нью-Йорк

Лавров отправляется в Нью-Йорк - РИА Новости, 22.01.2024

Лавров отправляется в Нью-Йорк

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник начнет трехдневный визит в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинской РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T00:35

2024-01-22T00:35

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ООН, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник начнет трехдневный визит в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике и открытых дебатах Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке. Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года, когда участвовал в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Не исключено, что "на полях" ооновских мероприятий у министра состоится ряд встреч, однако, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, с госсекретарем США Энтони Блинкеном никаких контактов не запланировано. Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза всемирной организации по теме поставок западного оружия на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя участие российского министра в мероприятиях в ООН, отметила, что при обсуждении украинской тематики Москва постарается "в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете законных российских интересов в сфере безопасности". Ожидается, что на заседании выступит заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Кроме того, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что воскресный удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли около 30 человек, ещё 30 ранены. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. После чего в МИД России был вызван посол Франции. При этом французский МИД попытался откреститься от соотечественников, воевавших и воюющих в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "манипуляцией". Палестинский вопросОжидается, что во вторник в ООН пройдет заседание высокого уровня по палестинскому вопросу. Как заявил ранее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, на встрече будет обсуждаться также обстановка в регионе. По его словам, заседание будет проходить на уровне министров иностранных дел, в том числе из ближневосточных стран. Лавров, говоря ранее на пресс-конференции о предстоящем специальном заседании СБ ООН, заявил, что намерен изложить на встрече "предложения, нацеленные именно на возобновление коллективных начал, а не на попытки "порешать" все в одиночку". По его словам, при решении ближневосточного конфликта нужно полагаться на коллективную работу, "от которой США уже отвыкли, они привыкли диктовать". Тем временем обстановка на Ближнем Востоке накаляется - Израиль продолжает операцию в Секторе Газа, спровоцированную масштабной атакой ХАМАС на еврейские поселения в октябре прошлого года, в Красном море правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупредило, что для "поддержки" палестинцев в секторе Газа будет атаковать корабли, связанные с Израилем. Из-за этого ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. С конца октября продолжается наземная фаза израильской операции в анклаве, заявленными целями которой являются уничтожение всей инфраструктуры ХАМАС и возвращение заложников. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 24 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. По словам Лаврова, пришло время "поставить точку" в продолжающемся уже более 75 лет палестино-израильском конфликте. Министр считает, что сегодня усилия должны быть сосредоточены на создании палестинского государства, как того требуют решения Совета Безопасности ООН, "которое (как записано в этих решениях) было бы дееспособным и существовало бы в безопасности и добрососедстве бок о бок с Израилем и с другими странами региона". Он отмечает, что "без этого, что бы ни происходило, мы будем видеть рецидивы насилия, которое сейчас наблюдается в Газе". По словам Лаврова, без создания палестинского государства "его народ будет продолжать чувствовать себя ущемлённым, жить в условиях несправедливости", поколение за поколением молодых палестинцев будут ощущать эту несправедливость и передавать уже своим детям. Как заявил ранее Лавров, нужно поставить точку, и "такой точкой должно стать создание палестинского государства". Он также выразил надежду, что "израильское руководство в конечном итоге придёт к такому выводу".

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922159334.html

https://ria.ru/20240110/nebenzya-1920609052.html

https://ria.ru/20240115/oon-1921502671.html

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919204345.html

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россия, израиль, украина, сергей лавров, энтони блинкен, мария захарова, оон, нато, хамас