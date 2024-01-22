https://ria.ru/20240122/kurs-1922806275.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 22.01.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 9,03 копейки, до 12,1803 рубля, курс доллара - на 61,72 копейки, до 87,9724 рубля,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:06

2024-01-22T17:06

2024-01-22T17:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 9,03 копейки, до 12,1803 рубля, курс доллара - на 61,72 копейки, до 87,9724 рубля, курс евро - на 49,81 копейки, до 95,8854 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа