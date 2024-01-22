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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 22.01.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 9,03 копейки, до 12,1803 рубля, курс доллара - на 61,72 копейки, до 87,9724 рубля,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:06
2024-01-22T17:06
2024-01-22T17:19
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 9,03 копейки, до 12,1803 рубля, курс доллара - на 61,72 копейки, до 87,9724 рубля, курс евро - на 49,81 копейки, до 95,8854 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс доллара составил 87,97 рубля, евро — 95,89, юаня — 12,18