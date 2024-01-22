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В России очередь в детские сады практически ликвидирована, заявил Кравцов - РИА Новости, 22.01.2024
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11:57 22.01.2024 (обновлено: 12:22 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/kravtsov-1922732751.html
В России очередь в детские сады практически ликвидирована, заявил Кравцов
В России очередь в детские сады практически ликвидирована, заявил Кравцов - РИА Новости, 22.01.2024
В России очередь в детские сады практически ликвидирована, заявил Кравцов
Очередь в российские детские сады практически ликвидирована, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:57
2024-01-22T12:22
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Очередь в российские детские сады практически ликвидирована, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы практически ликвидировали очередь в детские сады. У нас замечательные детские сады. Таких детских садов практически нет ни в одной стране мира", - сказал Кравцов во время презентации Года семьи в рамках форума "Родные-Любимые". Он отметил, что в стране делают все, чтобы дети развивались. Сегодня родители могут быть уверены, что их дети получат качественное образование и будут успешными в жизни, подчеркнул Кравцов.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Детские вопросы
В России очередь в детские сады практически ликвидирована, заявил Кравцов

Кравцов: очередь в детские сады в РФ практически ликвидирована

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Очередь в российские детские сады практически ликвидирована, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы практически ликвидировали очередь в детские сады. У нас замечательные детские сады. Таких детских садов практически нет ни в одной стране мира", - сказал Кравцов во время презентации Года семьи в рамках форума "Родные-Любимые".
Он отметил, что в стране делают все, чтобы дети развивались. Сегодня родители могут быть уверены, что их дети получат качественное образование и будут успешными в жизни, подчеркнул Кравцов.
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