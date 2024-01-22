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Расчет "Корнета" уничтожил на Купянском направлении бронемашину ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:04 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/kornet-1922679339.html
Расчет "Корнета" уничтожил на Купянском направлении бронемашину ВСУ
Расчет "Корнета" уничтожил на Купянском направлении бронемашину ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024
Расчет "Корнета" уничтожил на Купянском направлении бронемашину ВСУ
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T04:04
2024-01-22T04:04
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач военнослужащие 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск с помощью ПТРК "Корнет" уничтожил боевую бронированную машину, используемую боевиками ВСУ для перевозки личного состава", - сообщили в оборонном ведомстве. Там также отметили, результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА. Всего с начала года данный расчет поразил более 10 целей, в том числе опорные и наблюдательные пункты, расчет FPV-дронов и две боевые бронированные машины. "Ждали в "секрете" противника на самом ожидаемом направлении. Судя по радиоперехвату, должна была пройти ротация боевиков ВСУ на своих позициях. Группа военнослужащих приехала на бронемашине. Мы свой шанс не упустили: пустили ракету с более чем 1,5 километра точно в цель", - сказал командир расчета с позывным "Мясник".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Корнета" уничтожил на Купянском направлении бронемашину ВСУ

Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил на Купянском направлении боевую бронемашину ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий ведет наводку перед стрельбой из ПТРК "Корнет"
Российский военнослужащий ведет наводку перед стрельбой из ПТРК Корнет - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В ходе выполнения боевых задач военнослужащие 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск с помощью ПТРК "Корнет" уничтожил боевую бронированную машину, используемую боевиками ВСУ для перевозки личного состава", - сообщили в оборонном ведомстве.
Там также отметили, результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА. Всего с начала года данный расчет поразил более 10 целей, в том числе опорные и наблюдательные пункты, расчет FPV-дронов и две боевые бронированные машины.
"Ждали в "секрете" противника на самом ожидаемом направлении. Судя по радиоперехвату, должна была пройти ротация боевиков ВСУ на своих позициях. Группа военнослужащих приехала на бронемашине. Мы свой шанс не упустили: пустили ракету с более чем 1,5 километра точно в цель", - сказал командир расчета с позывным "Мясник".
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