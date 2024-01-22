https://ria.ru/20240122/kornet-1922679339.html

Расчет "Корнета" уничтожил на Купянском направлении бронемашину ВСУ

Расчет "Корнета" уничтожил на Купянском направлении бронемашину ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024

Расчет "Корнета" уничтожил на Купянском направлении бронемашину ВСУ

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T04:04

2024-01-22T04:04

2024-01-22T04:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач военнослужащие 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск с помощью ПТРК "Корнет" уничтожил боевую бронированную машину, используемую боевиками ВСУ для перевозки личного состава", - сообщили в оборонном ведомстве. Там также отметили, результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА. Всего с начала года данный расчет поразил более 10 целей, в том числе опорные и наблюдательные пункты, расчет FPV-дронов и две боевые бронированные машины. "Ждали в "секрете" противника на самом ожидаемом направлении. Судя по радиоперехвату, должна была пройти ротация боевиков ВСУ на своих позициях. Группа военнослужащих приехала на бронемашине. Мы свой шанс не упустили: пустили ракету с более чем 1,5 километра точно в цель", - сказал командир расчета с позывным "Мясник".

https://ria.ru/20240122/desant-1922678989.html

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россия, вооруженные силы украины