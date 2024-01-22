https://ria.ru/20240122/korabli-1922677523.html

Источник раскрыл судьбу оставшихся в Севастополе украинских кораблей

Источник раскрыл судьбу оставшихся в Севастополе украинских кораблей - РИА Новости, 22.01.2024

Источник раскрыл судьбу оставшихся в Севастополе украинских кораблей

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины не станут передавать в состав Черноморского флота, а утилизируют, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T03:19

2024-01-22T03:19

2024-01-22T09:25

севастополь

россия

украина

виктор кравченко

военно-морские силы украины

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины не станут передавать в состав Черноморского флота, а утилизируют, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма."Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей", — сказал собеседник агентства.В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, включая БДК "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", "Луцк", корабль управления "Славутич" и другие. До 2023-го эти корабли находились в Севастополе под охраной.До воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ВМСУ насчитывали в своем составе около 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Многие из них из-за нехватки средств не прошли необходимый ремонт, и их порезали на металлолом. Часть оставшихся в Крыму кораблей ВМСУ в 2014 году Россия успела передать Украине. Процесс приостановили из-за отказа Киева их принимать, так как, по мнению украинской стороны, это стало бы признанием российского статуса полуострова. Затем передачу прекратила Москва из-за агрессии Украины против республик Донбасса.

https://ria.ru/20231225/korabli-1917972788.html

https://ria.ru/20231030/vmf-1906204728.html

севастополь

россия

украина

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севастополь, россия, украина, виктор кравченко, военно-морские силы украины