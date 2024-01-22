https://ria.ru/20240122/kor-1922824048.html
В Англии начали кампанию вакцинации против кори из-за крупной вспышки
В Англии начали кампанию вакцинации против кори из-за крупной вспышки - РИА Новости, 22.01.2024
В Англии начали кампанию вакцинации против кори из-за крупной вспышки
Новая кампания вакцинации против кори стартовала в Англии после крупнейшей с 1990-х годов вспышки заболевания в одном из регионов, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:19
2024-01-22T18:19
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Новая кампания вакцинации против кори стартовала в Англии после крупнейшей с 1990-х годов вспышки заболевания в одном из регионов, говорится в пресс-релизе английской службы здравоохранения (NHS England), опубликованном в понедельник на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что самая крупная с 1990-х годов вспышка кори была зафиксирована в британском регионе Западный Мидленд, объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) предупредило о риске новых вспышек из-за низкого охвата населения иммунизацией. "Миллионы родителей и опекунов призываются записать своих детей на пропущенную вакцинацию против кори, паротита и краснухи (MMR) в рамках нового масштабного стремления NHS защитить детей от серьёзного недомогания, поскольку случаи кори продолжают расти по всей стране", - сказано в документе. Отмечается, что "догоночная" кампания будет направлена на тех людей, которые ранее пропустили вакцинацию или не успели получить одну из двух доз прививки. В рамках программы специалисты свяжутся со всеми родителями детей в возрасте от шести до 11 лет, призывая их сводить ребёнка на приём к педиатру и сделать пропущенную прививку, сообщает NHS England. По данным ведомства, более 3,4 миллиона детей младше 16 лет не защищены от этого опасного заболевания, две дозы вакцины будут способствовать выработке почти 100%-го пожизненного иммунитета. Помимо этого кампания по повышению уровня вакцинации затронет регионы с низким показателем охвата населения иммунизацией, специалисты свяжутся более чем с одним миллионом жителей Лондона и Западного Мидленда в возрасте от 11 до 25 лет, приглашая их получить пропущенную дозу прививки. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Без вакцинации при первом же контакте с заболевшим имеется почти 100-процентный шанс заразиться.
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в мире, англия, лондон
В Англии начали кампанию вакцинации против кори из-за крупной вспышки
Власти Англии начали кампанию вакцинации против кори из-за крупной вспышки
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости.
Новая кампания вакцинации против кори стартовала в Англии после крупнейшей с 1990-х годов вспышки заболевания в одном из регионов, говорится в пресс-релизе английской службы здравоохранения (NHS England), опубликованном
в понедельник на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что самая крупная с 1990-х годов вспышка кори была зафиксирована в британском регионе Западный Мидленд, объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) предупредило о риске новых вспышек из-за низкого охвата населения иммунизацией.
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«
"Миллионы родителей и опекунов призываются записать своих детей на пропущенную вакцинацию против кори, паротита и краснухи (MMR) в рамках нового масштабного стремления NHS защитить детей от серьёзного недомогания, поскольку случаи кори продолжают расти по всей стране", - сказано в документе.
Отмечается, что "догоночная" кампания будет направлена на тех людей, которые ранее пропустили вакцинацию или не успели получить одну из двух доз прививки.
В рамках программы специалисты свяжутся со всеми родителями детей в возрасте от шести до 11 лет, призывая их сводить ребёнка на приём к педиатру и сделать пропущенную прививку, сообщает NHS England. По данным ведомства, более 3,4 миллиона детей младше 16 лет не защищены от этого опасного заболевания, две дозы вакцины будут способствовать выработке почти 100%-го пожизненного иммунитета.
Помимо этого кампания по повышению уровня вакцинации затронет регионы с низким показателем охвата населения иммунизацией, специалисты свяжутся более чем с одним миллионом жителей Лондона
и Западного Мидленда в возрасте от 11 до 25 лет, приглашая их получить пропущенную дозу прививки.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Без вакцинации при первом же контакте с заболевшим имеется почти 100-процентный шанс заразиться.
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