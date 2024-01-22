https://ria.ru/20240122/konteynerovoz-1922677210.html
В интересах "Росатома" и DP World построят арктический контейнеровоз
В интересах "Росатома" и DP World построят арктический контейнеровоз - РИА Новости, 22.01.2024
В интересах "Росатома" и DP World построят арктический контейнеровоз
Контейнеровоз для грузоперевозок по Северному морскому пути планируется построить в интересах совместного предприятия "Росатома" и эмиратской DP World, проект... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T03:12
2024-01-22T03:12
2024-01-22T03:12
экономика
арктика
дубай
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владимир панов
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dp world
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Контейнеровоз для грузоперевозок по Северному морскому пути планируется построить в интересах совместного предприятия "Росатома" и эмиратской DP World, проект реализуется и переходит к контрактации проектирования судна, сообщил РИА Новости специальный представитель российской атомной госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Осенью 2023 года "Росатом" и DP World создали совместное предприятие "Международная контейнерная логистика" для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути. Сообщалось, что на пилотном этапе это СП, как ожидается, обеспечит ежегодный объем перевозок до 800 тысяч TEU (условное обозначение 20-футового контейнера). "Дочке" "Росатома" компании "Русатом Карго" в проекте принадлежит 51%, DP World - 49%. Уставной капитал СП составляет 960 миллионов рублей. "Это совместное предприятие, инвесторами выступают "Росатом" и DP World, и задача которого - создать контейнерные портовые мощности, между которыми, соответственно, будет курсировать судно высокого арктического класса, контейнеровоз", - сказал Панов. "Завершено исследование по параметрам судна, это была большая работа. Сейчас мы переходим уже к контрактации по проектированию судна", - добавил он. По словам Панова, грузовая база для этого проекта понятна. "У нас есть предварительные договоренности по загрузке этого судна", - отметил собеседник агентства. В декабре 2023 года "Росатом" и DP World подписали соглашение, предусматривающее создание глобального логистического оператора для работы на российском и международном рынках. DP World (Дубай, ОАЭ) - ведущий мировой поставщик комплексного цифрового транспортно-логистического сервиса, обеспечивающего торговые перевозки по всему миру. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
https://ria.ru/20231229/kaliningradskaya_oblast-1918885780.html
https://ria.ru/20231218/putin-1916571572.html
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экономика, арктика, дубай, оаэ, владимир панов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", dp world
Экономика, Арктика, Дубай, ОАЭ, Владимир Панов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", DP World
В интересах "Росатома" и DP World построят арктический контейнеровоз
"Росатом" и DP World построят контейнеровоз для грузоперевозок по Севморпути
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Контейнеровоз для грузоперевозок по Северному морскому пути планируется построить в интересах совместного предприятия "Росатома" и эмиратской DP World, проект реализуется и переходит к контрактации проектирования судна, сообщил РИА Новости специальный представитель российской атомной госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
Осенью 2023 года "Росатом" и DP World создали совместное предприятие "Международная контейнерная логистика" для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути. Сообщалось, что на пилотном этапе это СП, как ожидается, обеспечит ежегодный объем перевозок до 800 тысяч TEU (условное обозначение 20-футового контейнера). "Дочке" "Росатома" компании "Русатом Карго" в проекте принадлежит 51%, DP World - 49%. Уставной капитал СП составляет 960 миллионов рублей.
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"Это совместное предприятие, инвесторами выступают "Росатом" и DP World, и задача которого - создать контейнерные портовые мощности, между которыми, соответственно, будет курсировать судно высокого арктического класса, контейнеровоз", - сказал Панов.
"Завершено исследование по параметрам судна, это была большая работа. Сейчас мы переходим уже к контрактации по проектированию судна", - добавил он.
По словам Панова, грузовая база для этого проекта понятна. "У нас есть предварительные договоренности по загрузке этого судна", - отметил собеседник агентства.
В декабре 2023 года "Росатом" и DP World подписали соглашение, предусматривающее создание глобального логистического оператора для работы на российском и международном рынках.
DP World (Дубай
, ОАЭ
) - ведущий мировой поставщик комплексного цифрового транспортно-логистического сервиса, обеспечивающего торговые перевозки по всему миру. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
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