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Глава СПЧ: законопроект о конфискации имущества не затронет релокантов - РИА Новости, 22.01.2024
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23:01 22.01.2024 (обновлено: 23:24 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922858147.html
Глава СПЧ: законопроект о конфискации имущества не затронет релокантов
Глава СПЧ: законопроект о конфискации имущества не затронет релокантов - РИА Новости, 22.01.2024
Глава СПЧ: законопроект о конфискации имущества не затронет релокантов
Законопроект о конфискации имущества за фейки не коснется людей, переехавших за границу, но оставшихся гражданами своей страны, которые захотят вернуться домой, РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T23:01
2024-01-22T23:24
общество
россия
жилье
валерий фадеев
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Законопроект о конфискации имущества за фейки не коснется людей, переехавших за границу, но оставшихся гражданами своей страны, которые захотят вернуться домой, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума 24 января рассмотрит законопроект о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и за дискредитацию армии. "Не так много релокантов были обвинены в совершении преступления, таких людей мало. Абсолютное большинство релокантов никаких преступлений не совершили. Если они захотят вернуться, ничто не может препятствовать их возвращению", - заявил Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ. Кроме того, он сказал, что конфисковывать будут то имущество, которое было использовано для совершения преступления. "Конечно, судебная система России предусматривает возможность трехкратного обжалования решения, эти случаи не станут исключениями. Никаких исключений быть не может", - добавил глава СПЧ.
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общество, россия, жилье, валерий фадеев, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Жилье, Валерий Фадеев, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Глава СПЧ: законопроект о конфискации имущества не затронет релокантов

Глава СПЧ: законопроект о конфискации имущества за фейки не коснется релокантов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Законопроект о конфискации имущества за фейки не коснется людей, переехавших за границу, но оставшихся гражданами своей страны, которые захотят вернуться домой, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума 24 января рассмотрит законопроект о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и за дискредитацию армии.
«
"Не так много релокантов были обвинены в совершении преступления, таких людей мало. Абсолютное большинство релокантов никаких преступлений не совершили. Если они захотят вернуться, ничто не может препятствовать их возвращению", - заявил Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ.
Кроме того, он сказал, что конфисковывать будут то имущество, которое было использовано для совершения преступления.
«
"Конечно, судебная система России предусматривает возможность трехкратного обжалования решения, эти случаи не станут исключениями. Никаких исключений быть не может", - добавил глава СПЧ.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Песков не стал комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки
Вчера, 13:16
 
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