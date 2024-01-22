Глава СПЧ: законопроект о конфискации имущества не затронет релокантов
Глава СПЧ: законопроект о конфискации имущества за фейки не коснется релокантов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Законопроект о конфискации имущества за фейки не коснется людей, переехавших за границу, но оставшихся гражданами своей страны, которые захотят вернуться домой, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума 24 января рассмотрит законопроект о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и за дискредитацию армии.
«
"Не так много релокантов были обвинены в совершении преступления, таких людей мало. Абсолютное большинство релокантов никаких преступлений не совершили. Если они захотят вернуться, ничто не может препятствовать их возвращению", - заявил Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ.
Кроме того, он сказал, что конфисковывать будут то имущество, которое было использовано для совершения преступления.
«
"Конечно, судебная система России предусматривает возможность трехкратного обжалования решения, эти случаи не станут исключениями. Никаких исключений быть не может", - добавил глава СПЧ.