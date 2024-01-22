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Мезенцев анонсировал новые книги из серии "Библиотека Союзного государства"
Мезенцев анонсировал новые книги из серии "Библиотека Союзного государства" - РИА Новости, 22.01.2024
Мезенцев анонсировал новые книги из серии "Библиотека Союзного государства"
Выход ряда новых книг из серии "Библиотека Союзного государства" запланирован в этом году, сообщил госсекретарь СГ Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:01
2024-01-22T14:01
2024-01-22T14:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Выход ряда новых книг из серии "Библиотека Союзного государства" запланирован в этом году, сообщил госсекретарь СГ Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. "К 3 июля мы представим новую книгу "Операция "Багратион". Народные мстители". Она будет посвящена партизанскому движению. Мы этом году представим книги, посвященные Симеону Полоцкому, Франциску Скорине, Казимиру Семеновичу, Дмитрию Менделееву, а также "Космос как мечта человечества", - сказал Мезенцев журналистам в понедельник в Минске. Комментируя тот факт, что в Союзном государстве часто возвращаются к теме героизма в годы Великой Отечественной войны, госсекретарь заметил, что это в том числе ответ на то "беспрецедентное хамское давление" со стороны Запада, которое испытывают Белоруссия и Россия. Первая книга серии "Библиотека Союзного государства" была посвящена ратному подвигу белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. Вторая - фактам геноцида в отношении белорусского народа и народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Госсекретарь ранее заявлял, что издательская деятельность, финансируемая из бюджета Союзного государства Белоруссии и России, в 2024 году будет расширена и направлена на пропаганду совместной истории и совместных достижений. Госсекретарь анонсировал продолжение практики издания книг в рамках проекта "Библиотека Союзного государства".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев
МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Выход ряда новых книг из серии "Библиотека Союзного государства" запланирован в этом году, сообщил госсекретарь СГ Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.
"К 3 июля мы представим новую книгу "Операция "Багратион". Народные мстители". Она будет посвящена партизанскому движению. Мы этом году представим книги, посвященные Симеону Полоцкому, Франциску Скорине, Казимиру Семеновичу, Дмитрию Менделееву, а также "Космос как мечта человечества", - сказал Мезенцев журналистам в понедельник в Минске
.
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Комментируя тот факт, что в Союзном государстве часто возвращаются к теме героизма в годы Великой Отечественной войны, госсекретарь заметил, что это в том числе ответ на то "беспрецедентное хамское давление" со стороны Запада, которое испытывают Белоруссия и Россия.
Первая книга серии "Библиотека Союзного государства" была посвящена ратному подвигу белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. Вторая - фактам геноцида в отношении белорусского народа и народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Госсекретарь ранее заявлял, что издательская деятельность, финансируемая из бюджета Союзного государства Белоруссии и России, в 2024 году будет расширена и направлена на пропаганду совместной истории и совместных достижений. Госсекретарь анонсировал продолжение практики издания книг в рамках проекта "Библиотека Союзного государства".