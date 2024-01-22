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Мезенцев анонсировал новые книги из серии "Библиотека Союзного государства" - РИА Новости, 22.01.2024
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14:01 22.01.2024
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Мезенцев анонсировал новые книги из серии "Библиотека Союзного государства"
Мезенцев анонсировал новые книги из серии "Библиотека Союзного государства" - РИА Новости, 22.01.2024
Мезенцев анонсировал новые книги из серии "Библиотека Союзного государства"
Выход ряда новых книг из серии "Библиотека Союзного государства" запланирован в этом году, сообщил госсекретарь СГ Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:01
2024-01-22T14:01
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россия
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МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Выход ряда новых книг из серии "Библиотека Союзного государства" запланирован в этом году, сообщил госсекретарь СГ Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. "К 3 июля мы представим новую книгу "Операция "Багратион". Народные мстители". Она будет посвящена партизанскому движению. Мы этом году представим книги, посвященные Симеону Полоцкому, Франциску Скорине, Казимиру Семеновичу, Дмитрию Менделееву, а также "Космос как мечта человечества", - сказал Мезенцев журналистам в понедельник в Минске. Комментируя тот факт, что в Союзном государстве часто возвращаются к теме героизма в годы Великой Отечественной войны, госсекретарь заметил, что это в том числе ответ на то "беспрецедентное хамское давление" со стороны Запада, которое испытывают Белоруссия и Россия. Первая книга серии "Библиотека Союзного государства" была посвящена ратному подвигу белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. Вторая - фактам геноцида в отношении белорусского народа и народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Госсекретарь ранее заявлял, что издательская деятельность, финансируемая из бюджета Союзного государства Белоруссии и России, в 2024 году будет расширена и направлена на пропаганду совместной истории и совместных достижений. Госсекретарь анонсировал продолжение практики издания книг в рамках проекта "Библиотека Союзного государства".
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев

Мезенцев анонсировал новые книги из серии "Библиотека Союзного государства"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Выход ряда новых книг из серии "Библиотека Союзного государства" запланирован в этом году, сообщил госсекретарь СГ Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.
"К 3 июля мы представим новую книгу "Операция "Багратион". Народные мстители". Она будет посвящена партизанскому движению. Мы этом году представим книги, посвященные Симеону Полоцкому, Франциску Скорине, Казимиру Семеновичу, Дмитрию Менделееву, а также "Космос как мечта человечества", - сказал Мезенцев журналистам в понедельник в Минске.
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Комментируя тот факт, что в Союзном государстве часто возвращаются к теме героизма в годы Великой Отечественной войны, госсекретарь заметил, что это в том числе ответ на то "беспрецедентное хамское давление" со стороны Запада, которое испытывают Белоруссия и Россия.
Первая книга серии "Библиотека Союзного государства" была посвящена ратному подвигу белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. Вторая - фактам геноцида в отношении белорусского народа и народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Госсекретарь ранее заявлял, что издательская деятельность, финансируемая из бюджета Союзного государства Белоруссии и России, в 2024 году будет расширена и направлена на пропаганду совместной истории и совместных достижений. Госсекретарь анонсировал продолжение практики издания книг в рамках проекта "Библиотека Союзного государства".
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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